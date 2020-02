Προσφυγικό: Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου το Σάββατο υπό τον Μητσοτάκη

Έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή πολλών υπουργών, συγκαλεί το πρωί του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί για αύριο στις 09:00 στο Μέγαρο Μαξίμου, σύσκεψη με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου, του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου και εκπροσώπων του Λιμενικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι αύριο Σάββατο, ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για Σάμο, Χίο και Λέσβο.

«Σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων έχει συγκεντρωθεί σε μεγάλες ομάδες στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα και έχουν προσπαθήσει να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Θέλω να είμαι σαφής: δεν θα ανεχθούμε παράνομες εισόδους στην Ελλάδα. Αυξάνουμε την ασφάλεια στα σύνορα», αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Προσθέτει, ότι «η Ελλάδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τα τραγικά γεγονότα στη Συρία και δεν θα υποστεί τις συνέπειες των αποφάσεων άλλων». «Έχω ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Significant numbers of migrants and refugees have gathered in large groups at the Greek-Turkish land border and have attempted to enter the country illegally. I want to be clear: no illegal entries into Greece will be tolerated. We are increasing our border security.

