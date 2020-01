Τα συγχαρητήρια του πολιτικού κόσμου στην Αικατερίνη Σακελλαροπούλου

Τηλεφωνική επικοινωνία με την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Όπως μετέδωσε το Open, ο κ. Παυλόπουλος συνεχάρη την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου για την εκλογή της ως νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, επικοινώνησε τηλεφωνικώς με την εκλεγείσα Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και της εξέφρασε τα ειλικρινή του συγχαρητήρια καθώς και τις θερμές ευχές του για κάθε επιτυχία κατά την άσκηση των καθηκόντων της», αναφέρει η ανακοίνωση της Προεδρίας.

Η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου θα ορκιστεί στη Βουλή στις 13 Μαρτίου, μια ημέρα μετά τη λήξη της θητείας του Προκόπη Παυλόπουλου. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η σχετική τελετή παράδοσης-παραλαβής στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με την νεοεκλεγείσα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, την οποία συνεχάρη για την εκλογή της.

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί η εκλογή της έγινε με την πρώτη ψηφοφορία με τόσο ευρεία πλειοψηφία.

Συγχαρητήριο μήνυμα στο Twitter προς την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου απέστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μέσω Twitter, η πρόεδρος της Κομισιόν συνεχάρη την κυρία Σακελλαροπούλου για την εκλογή της στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Υπογράμμισε, δε, ότι η Ελλάδα προχωρά σε μια νέα εποχή ισότητας.

Το tweet της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου

«Συγχαρητήρια στην Αικατερίνη Σακελλαροπούλου – την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας που εξελέγη με πολύ μεγάλη πλειοψηφία σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων. Η Ελλάδα προχωρά σε μια νέα εποχή ισότητας», έγραψε στο Twitter με hashtag #europeisawoman.

Η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου εξελέγη με 261 ψήφους από τη Βουλή. Η ορκωμοσία της θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαρτίου.

Congratulations to Aikaterini Sakellaropoulou – the first female President of the Hellenic Republic elected with a very large majority today in the Hellenic Parliament.

🇬🇷 is moving ahead into a new era of equality. #europeisawoman

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 22, 2020