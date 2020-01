Σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους, ο κ. Μητσοτάκης με τους δημοσιογράφους μετά την συνάντηση του με τον Αμερικάνο πρόεδρο, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του από τη σημερινή συνάντηση. Σημείωσε ότι υπήρχε η επιβεβαίωση των ήδη εξαιρετικών ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Ο Πρωθυπουργός συνομιλώντας με δημοσιογράφους αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο τραμπ στον Λευκό Οίκο ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την σημερινή συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ. Είχαμε μια επιβεβαίωση των ήδη εξαιρετικών Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ξεκάθαρες δημόσιες τοποθετήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και μία πολύ καλύτερη κατανόηση και του ίδιου του προέδρου Τραμπ για τις γεωπολιτικές προκλήσεις της περιοχής και πως μπορούμε να είμαστε μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Τέθηκαν εμφατικά όλα τα ζητήματα που αφορούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Έγινε ξεκάθαρο στην αμερικανική πλευρά ότι δεν θα δείξουμε καμιά ανοχή σε παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» ανέφερε ο Έλληνα πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την αγορά μιας μοίρας αμερικανικών F-35. Αυτές οι διαπραγματεύσεις κρατούν συνήθως 1-1,5 χρόνο και ούτως ή άλλως τα συγκεκριμένα αεροσκάφη θα είναι διαθέσιμα μετά το 2024-2025.

Ο διάλογος στον Λευκό Οίκος

«Η Αθήνα αναμένει την υποστήριξή σας. Η Ελλάδα είναι αξιόπιστος και προβλέψιμος σύμμαχος στον οποίο η Ουάσιγκτον μπορεί να βασίζεται», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπροστά στις κάμερες στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου απευθυνόμενος στον αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι «η συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης προκαλεί αποσταθεροποίηση ενώ τόνισε πως οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό σημείο.

