«Η Ελλάδα έχει γίνει πυλώνας σταθερότητας», ανέφερε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειώνεται πως ο κ. Πάιατ έδωσε το παρών στη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Τραμπ.

Η δήλωση Πάιατ:

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης μόλις ολοκλήρωσαν μια συνάντηση στο Λευκό Οίκο, η οποία λαμβάνει χώρα σε μια σημαντική στιγμή, που σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας είναι σε υψηλό επίπεδο. Όπως έχει αποδείξει η ιστορία, οι ΗΠΑ και η Ελλάδα είναι σταθεροί εταίροι και σύμμαχοι.

Just leaving @WhiteHouse with @PrimeministerGR Mitsotakis. U.S. 🇺🇸 & #Greece 🇬🇷 are building momentum to achieve a shared vision for the future. Read my full statement: https://t.co/9yOtZYnTmP

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) January 7, 2020