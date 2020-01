«Η Αθήνα αναμένει την υποστήριξή σας. Η Ελλάδα είναι αξιόπιστος και προβλέψιμος σύμμαχος στον οποίο η Ουάσιγκτον μπορεί να βασίζεται», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπροστά στις κάμερες στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου απευθυνόμενος στον αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι «η συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης προκαλεί αποσταθεροποίηση ενώ τόνισε πως οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό σημείο.

«Έχουμε εκπληκτικές σχέσεις. Είστε ένα έθνος που έχει κάνει μια τεράστια οικονομική επιστροφή. Θα συζητήσουμε και είμαι σίγουρος ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μου πει. Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις διμερείς μας σχέσεις», είπε από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ.

President @realDonaldTrump spoke to the press at the top of his meeting with Prime Minister @kmitsotakis of Greece—a nation that has made a tremendous economic comeback! pic.twitter.com/aJEopAgr8d

— The White House (@WhiteHouse) January 7, 2020