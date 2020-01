Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Λίγα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδος) στον Λευκό Οίκο, έφτασαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, όπου τους υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια.

Οι δύο ηγέτες είχαν τον καθιερωμένο διάλογο μπροστά στις κάμερες, και έπειτα αποσύρθηκαν για την κατ’ ιδίαν συνάντηση, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν διευρυμένες συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες των δύο κυβερνήσεων.

Κατά τον καθιερωμένο διάλογο μπροστά στις κάμερες, ο κ. Τραμπ αναφέρθηκε στην εξόντωση του Σουλεϊμανί, λέγοντας πως «το γεγονός ότι εξοντώθηκε είναι καλό για πολλές χώρες». Απευθυνόμενος προς τον κ. Μητσοτάκη, ο κ. Τραμπ επεσήμανε: «Είμαι σίγουρος ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μου πει. Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις διμερείς μας σχέσεις. Οι σχέσεις μας μπορούν να γίνουν ακόμα καλύτερες».

«Η Ελλάδα είναι αξιόπιστος και προβλέψιμος σύμμαχος σε μια περίπλοκη περιοχή του κόσμου», είπε ακόμη ο κ. Τραμπ, ενώ για το ενδεχόμενο αγοράς των F-35, επεσήμανε: «Για Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την Ελλάδα και θα κάνουμε πολλές συμφωνίες».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως η Ελλάδα ενδιαφέρεται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των F-35 καθώς επίσης και σε άλλα προγράμματα.

Από την πλευρά του, ο κ. Μητσοτάκης επαίνεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τη φορολογική πολιτική που ακολουθεί. «Είναι προνόμιό μου να βρίσκομαι εδώ σε μία περίοδο απρόβλεπτων εξελίξεων», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Η συμφωνία Τουρκίας -Λιβύης προκαλεί αποσταθεροποίηση δήλωσε ο πρωθυπουργός Κ.Μητσοτάκης μπροστά στις κάμερες στο Οβάλ Γραφείο επισημαίνοντας πως η Ελλάδα αναμένει την υποστήριξη των ΗΠΑ. Ανέφερε επίσης πως η Ελλάδα είναι αξιόπιστος σύμμαχος και πως οι ΗΠΑ μπορούν να βασίζονται σε αυτήν.

Στη γεωστρατηγική σημασία και στην ιστορία της Ελλάδας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκινώντας τη συζήτησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλωσορίζοντας τον κ. Μητσοτάκη, ο Τραμπ είπε: Είναι τιμή μου να έχω εδώ τον Έλληνα πρωθυπουργό και την πρώτη κυρία της Ελλάδας, επίσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε».

Αναφερόμενος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ο κ. Τραμπ τις χαρακτήρισε εκπληκτικές και σημείωσε πως είναι στενότερες παρά ποτέ. Ειδική αναφορά έκανε στην ελληνική οικονομία, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα έχει καταφέρει να ανακάμψει πάρα πολύ γρήγορα. «Η Ελλάδα και η ανάκαμψή της αποτελούν μια τεράστια επιτυχία» υπογράμμισε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Στη συνέχεια ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Πρόεδρος θα έχουν διμερή συνάντηση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Σημειώνεται πως στη συνάντηση από αμερικανικής πλευράς θα είναι παρών, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς και οι υπουργοί Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και Εμπορίου Γουίλμπουρ Ρος.

