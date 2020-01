Υπεγράφη η συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ για τον αγωγό EastMed. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως ο αγωγός «δεν απειλεί κανέναν» και επεσήμανε πως «η περιφερειακή συνεργασία είναι πάντοτε ανοιχτή υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας», σε μία έμμεση αναφορά στην Τουρκία.

«Δεν υπογράψαμε απλά μία συμφέρουσα συμφωνία. Αποφασίσαμε στρατηγική σύμπλευση χωρών σε περιοχή που έχει ανάγκη από ανάπτυξη και ασφάλεια. Επαναλαμβάνω πως ο αγωγός δεν απειλεί κανέναν και τα τριμερή σχήματα συνεργασίας δεν στρέφονται κατά κανενός. Η περιφερειακή συνεργασία είναι πάντοτε ανοιχτή υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας. Δεν είναι απλώς αγωγός ενέργειας, αλλά αγωγός ειρήνης και συνεργασίας των λαών της περιοχής», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο EastMed «οικοδομείται συστηματικά τα τελευταία χρόνια» και «δημιουργεί έναν νέο ενεργειακό κόμβο στην Αν. Μεσόγειο», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η συμφωνία έχει διάσταση οικονομική, αναπτυξιακή αλλά και γεωστρατηγική», είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε πως πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους αγωγούς φυσικού αερίου στον κόσμο.

Ο αγωγός «αποτελεί συμβολή στην ειρήνη γιατί αποδεικνύει πως θα αντιμετωπίσουμε την ενέργεια ως κρίκο συνεργασίας».

Η ΕΕ έχει υποστηρίξει τον EastMed, σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης.

Έπειτα αναφέρθηκε στη δέσμευση της ΕΕ να είναι ενεργειακά ουδέτερη και στη δέσμευση της Ελλάδας για μείωση του λιγνίτη.

«Ο αγωγός υποστηρίζεται σθεναρά από τις ΗΠΑ», επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

Ο EastMed «καθιστά την Ελλάδα κρίσιμο παίκτη στην τροφοδοσία της Ευρώπης».

«Η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ αποτελεί επιλογή με ευρύτερους ορίζοντες» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Τα οφέλη για την Ελλάδα είναι πολλά τόσο από τα έσοδα όσο και από τη μείωση των τιμών. Ελπίζουμε πως ο αγωγός θα μεταφέρει τους πόρους που θα βρούμε σε Κύπρο και Ιόνιο», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η συμφωνία για τον EastMed δεν στρέφεται εναντία οποιασδήποτε τρίτης χωράς» τόνισε ο Νίκος Αναστασιάδης.

Ο EastMed έχει τη στήριξη της ΕΕ και των ΗΠΑ, υποστήριξε ο Νίκος Αναστασιάδης.

Ο κ. Αναστασιάδης χαιρέτισε τη συμφωνία που «δεν στρέφεται ενάντια οποιασδήποτε τρίτης χώρας αλλά ενισχύει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Αν. Μεσόγειο στη βάση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας».

Παράλληλα αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας και ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη ενώ ευχήθηκε ευημερία, ειρηνική πορεία και διασφάλιση της ειρήνης.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε πως πρόκειται για μια πολύ σημαντική μέρα για το Ισραήλ και «δεν δουλεύουμε εναντίον κανενός». Προσκάλεσε Ιταλία και Αίγυπτο να συνδράμουν στον EastMed και ανέφερε πως «έχουμε μια κοινή συνεργασία με τις άλλες χώρες της Αν. Μεσογείου».

«Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια ανωμαλία ιστορικής σκοπιάς. Σε Αθήνα και Ιερουσαλήμ και την Κύπρο στη μέση, δημιουργήσαμε τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού όμως στη σύγχρονη εποχή υπάρχει μια έλλειψη σύνδεσης», είπε ο κ. Νετανιάχου.

Η Διακρατική Συμφωνία για τον EastMed, υπογράφτηκε από τους υπουργούς Ενέργειας Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου, Κωστή Χατζηδάκη, Γιουβάλ Στάινιτς και Γιώργο Λακκοτρύπη αντίστοιχα.

Στην τελετή ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Νίκος Αναστασιάδης, καθώς επίσης και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης.

Της υπογραφής της συμφωνίας είχε προηγηθεί τριμερής συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους Νίκο Αναστασιάδη και Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Οι υπουργοί Ενέργειας των τριών χωρών υπέγραψαν το προσύμφωνο για τον EastMed και έκαναν λόγο για «αγωγό ειρήνης».

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συμφώνησαν πως η συνεργασία για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή επιτρέπει την ανάπτυξη και την ευρωστία όλων των χωρών της γειτονιάς μας.

