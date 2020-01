Υπογράφεται η συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ για τον αγωγό EastMed.

Η Διακρατική Συμφωνία για τον EastMed, υπογράφεται από τους υπουργούς Ενέργειας Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου, Κωστή Χατζηδάκη, Γιουβάλ Στάινιτς και Γιώργο Λακκοτρύπη αντίστοιχα.

Στην τελετή είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Νίκος Αναστασιάδης, καθώς επίσης και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης.

Της υπογραφής της συμφωνίας είχε προηγηθεί τριμερής συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους Νίκο Αναστασιάδη και Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Οι υπουργοί Ενέργειας των τριών χωρών υπέγραψαν το προσύμφωνο για τον EastMed και έκαναν λόγο για «αγωγό ειρήνης».

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συμφώνησαν πως η συνεργασία για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή επιτρέπει την ανάπτυξη και την ευρωστία όλων των χωρών της γειτονιάς μας.

