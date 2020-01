Στις 14:00 έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος είχε συνομιλίες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την υπογραφή του EastMed.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν μεταβούν στο Ζάππειο για την υπογραφή τις Διακρατικής συμφωνίας για τον αγωγό EastMed, ενώ νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Το βίντεο που ανήρτησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός από την συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη:

Και οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στον λογαριασμό του πρωθυπουργού του Ισραήλ:

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today with @PrimeministerGR Kyriakos Mitsotakis at the Prime Minister's Office in Athens. 🇮🇱🇬🇷 pic.twitter.com/FSyMJ39l2m

Αύριο ο κ. Νετανιάχου θα επισκεφθεί τον Προκόπη Παυλόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο.

Prime Minister Netanyahu is due to meet with Cypriot President Nicos Anastasiades. Afterwards, the leaders will hold the seventh trilateral Israel-Greece-Cyprus summit, during which the East Med gas pipeline agreement will be signed. 🇮🇱🇬🇷🇨🇾 pic.twitter.com/lqKqyJwM1V

