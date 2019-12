Αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Λιβύη πραγματοποιεί, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Ο υπουργός μετέβη εκεί με το κυβερνητικό αεροσκάφος, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, με προορισμό τη Βεγγάζη.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, συναντήθηκε με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Ο κ. Δένδιας είχε επίσης επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Αγκίλα Σάλεχ Ίσα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Εν συνεχεία ο υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στο Κάιρο.

Είχαν προηγηθεί επισκέψεις του κ. Δένδια σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία τις προηγούμενες ημέρες. Την είδηση της επίσκεψης μετέδωσαν αραβικά ΜΜΕ.

#Greece’s Foreign Minister Nikos #Dendias to visit #Benghazi on Sunday to hold meetings with “eastern #Libya’s leadership”.

#HoR’s Agila #Saleh’s proposal to the Greek Government could be implemented as a result of the #GNA’s request for military.. pic.twitter.com/XlqncDskN3

— M.LNA (@MElmalehLNA) December 21, 2019