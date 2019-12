Στην Λιβύη ο Δένδιας: Πληροφορίες και για συνάντηση με τον Χάφταρ

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Λιβύη πραγματοποιεί, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Ο υπουργός μετέβη εκεί με το κυβερνητικό αεροσκάφος, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, με προορισμό τη Βεγγάζη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Δένδιας θα συναντηθεί με τον στρατηγό Χαλίφα Χάφταρ ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την ελληνική πλευρά.

Σύμφωνα με λιβυκά ΜΜΕ, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Abdullah Al-Thanni και τον Λίβυο ομόλογο του, Abdulhadi Al-Huwaij, στη Βεγγάζη.

Είχαν προηγηθεί επισκέψεις του κ. Δένδια σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία τις προηγούμενες ημέρες. Την είδηση της επίσκεψης μετέδωσαν αραβικά ΜΜΕ.

#Greece’s Foreign Minister Nikos #Dendias to visit #Benghazi on Sunday to hold meetings with “eastern #Libya’s leadership”.

#HoR’s Agila #Saleh’s proposal to the Greek Government could be implemented as a result of the #GNA’s request for military.. pic.twitter.com/XlqncDskN3

