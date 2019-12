Τη Λιβύη επισκέπτεται σήμερα ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, όπου αναμένεται να έχει συνάντηση με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Νίκος Δένδιας, αναχώρησε το πρωί της Κυριακής με το κυβερνητικό αεροσκάφος Gulf Stream, από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, με προορισμό τη Βεγγάζη.

Οι πληροφορίες που μεταδίδουν αραβόφωνοι και λιβυκοί λογαριασμοί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρουν ότι ο Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί με τον στρατηγό Χαλίφα Χάφταρ.

Ωστόσο, κύκλοι του υπουργείου Εξωτερικών ούτε επιβεβαιώνουν, ούτε διαψεύδουν τα περί συνάντησης.

#Greek Foreign Minister, will pay an official working visit to the city of #Benghazi on Sunday. #Libya#LNA

