Διευκρίνιση Πάιατ: Δεν υπάρχει έκτακτη αμερικανική ταξιδιωτική οδηγία για Ελλάδα

Πάγιες συστάσεις για την εορταστική περίοδο σε κάθε ευρωπαϊκό προορισμό και όχι έκτακτη ταξιδιωτική οδηγία συνιστά η χθεσινή αναφορά του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Ελλάδα, διευκρινίζει ο αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ.

Με ανάρτησή του στο Twitter, χαρακτηρίζει εσφαλμένες τις σχετικές αναφορές του Τύπου και τονίζει ότι η Ελλάδα παραμένει στο επίπεδο ταξιδιωτικής οδηγίας «1», ήτοι στην πιο ασφαλή σχετική κατηγοριοποίηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Contrary to some erroneous press reports, the @USEmbassyAthens security notice is a standard holiday season State Department notice for European posts. In addition, Greece remains at travel advisory level 1: exercise normal precautions, the safest State Department designation.

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) November 30, 2019