Το απρόσεκτο μήνυμα της Δόμνας Μιχαηλίδου για το έπος του ’40 – Μίλησε για …εθελοντισμό

Απρόσεκτο ήταν ο μήνυμα της υφυπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου για την 28η Οκτωβρίου καθώς μπέρδεψε τον πατριωτισμό με τον εθελοντισμό προκαλώντας πολλές αντιδράσεις στα social media.

Η κυρία Μιχαηλίδου, έγραψε: «Χρόνια πολλά! Σήμερα η εθνική μας εορτή μας θυμίζει όσο ποτέ τις αξίες της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού. Με συγκίνηση θυμόμαστε τις θυσίες των παπούδων μας για την οικογένειά τους, την επόμενη γενιά, την πατρίδα τους. Θυσίες που διασφάλισαν σε εμάς ένα πλαίσιο καθημερινότητας όπου η προσφορά στο σύνολο ευτυχώς δεν απαιτεί βία και αίμα. Ας τους τιμήσουμε λοιπόν με τη σειρά μας υπενθυμίζοντας σε όλους ότι ο εθελοντισμός είναι όχι απλά κοινωνική προσφορά αλλά εθνική ευθύνη. «Είναι υποχρέωση κάθε ανθρώπου να δώσει πίσω στον κόσμο τουλάχιστον το ισοδύναμο αυτού που έχει πάρει απ’ αυτόν». Ζήτω η Ελλάς!»

Δείτε την ανάρτηση της υφυπουργού στο Facebook:

Οπως ήταν φυσικό η παραπάνω ανάρτηση έγινε αντικείμενο καυστικών σχολίων στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης:

Γίνε εθελοντης του 1940 , κατέβασε τώρα το app απο το official account της Δόμνα Μιχαηλίδου μόνο με 800.000 νεκρούς pic.twitter.com/VtJgqJv2M0

«Να πας κι εσύ εθελοντής. Γιατί αν δεν έρθεις μπορεί να σε ψάχνουνε.» – Τζιμακος Πανούσης featuring Δόμνα Μιχαηλίδου

«Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά,

που εθελοντικά πολεμάτε πάνω στα βουνά…» – Σοφία Βέμπο feat. Δόμνα Μεheilίδου

— that’s not my name (@kanekos69) October 28, 2019