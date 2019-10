Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αναρχικοί που συνεργάζονται με το PKK οι εισβολείς στο προξενείο μας

Με ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Ακσόι εξέφρασε την ανησυχία του για την εισβολή αντιεξουσιαστών στο τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, καλώντας ταυτόχρονα τις ελληνικές αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της τουρκικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά, ο Χαμί Ακσόι ανέφερε:

«Την Πέμπτη ελληνικές αναρχικές ομάδες, που είναι γνωστές για τρομοκρατικές ενέργειες σε συνεργασία με την τρομοκρατική οργάνωση PKK/PYD/YPG, προσπάθησαν να κάνουν επίθεση εναντίον του σπιτιού του Κεμάλ Ατατούρκ, στο συγκρότημα του Γενικού Προξενείου της Τουρκίας στην Θεσσαλονίκη».

Στην ίδια δήλωση, ο Ακσόι καλεί τις ελληνικές αρχές να πάρουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της τουρκικής διπλωματικής αποστολής και του προσωπικού της. Ζητά επίσης «να διασφαλιστεί ότι οι δράστες θα αντιμετωπίσουν τη Δικαιοσύνη και θα τους αποδοθούν οι ποινές που τους αρμόζουν».

Υπενθυμίζεται πως οι αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο, προσήγαγαν 12 άτομα, ενώ το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την απερίφραστη καταδίκη του για το συμβάν.

Turkey concerned over raid on Ataturk House in Greece https://t.co/NXIexPTy8L pic.twitter.com/GrtT5ldKbz

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 17, 2019