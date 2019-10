Στον πρωθυπουργό της Αιθιοπίας το Νόμπελ Ειρήνης και το Twitter οργιάζει για την «υποψηφιότητα» Τσίπρα

Ο πρωθυπουργός της Αιθιοπίας Άμπι Άχμεντ, τιμήθηκε σήμερα, Παρασκευή, με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2019 «για τις προσπάθειές του να επιτύχει ειρήνη και διεθνή συνεργασία και ιδιαίτερα για την αποφασιστική πρωτοβουλία του να επιλύσει τη μεθοριακή σύγκρουση με τη γειτονική Ερυθραία».

Είναι πρόεδρος του Αιθιοπικού Λαϊκού Επαναστατικού Δημοκρατικού Μετώπου και του Δημοκρατικού Κόμματος των Ορόμο (μέλος του επαναστατικού μετώπου). Είναι επίσης βουλευτής και μέλος των εκτελεστικών επιτροπών των δύο κομμάτων.

Υπηρέτησε στο στρατό, ενώ από τότε που έγινε πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει ένα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, τα οποία δεν εγκρίνονται εξολοκλήρου από τους υπέρμαχους του ομοσπονδιακού τύπου διακυβέρνησης στην Αιθιοπία (ενώ η πολιτική του να στοχεύει τους Τιγκράγια έχει περιγραφεί ως επιλεκτική).

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019