Το tweet του Πομπέο για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη [εικόνα]

Με ένα tweet και δύο φωτογραφίες ενημέρωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο τους ακουλούθους του για την συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί του Σαββάτου.

«Χάρηκα που είδα τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη σήμερα. Είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση για την οικονομική μεταρρύθμιση, την συνεργασία στην ενέργεια και άλλα ζητήματα. Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συνεργαστούν με την νέα ελληνική κυβέρνηση για να χτίσουν ένα πρόσφορο μέλλον», έγραψε ο ίδιος.

Good to see Prime Minister Mitsotakis today. Had a constructive discussion on economic reform, energy cooperation, & other issues. #Greece is a pillar of stability in the region. The U.S. stands ready to partner with the new Greek government to build a prosperous future. pic.twitter.com/YRa8z7QlYg

