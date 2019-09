Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Ζακ Σιράκ

26/09/19 • 17:41 | UPD 26/09/19 • 17:41 Newsroom eleftherostypos.gr

Απεβίωσε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Ζακ Σιράκ, σε ηλικία 86 ετών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της οικογένειας του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ο πρόεδρος Ζακ Σιράκ έσβησε σήμερα το πρωί ανάμεσα στους δικούς του. Γαλήνια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σαλά-Μπαρού, σύζυγος της κόρης του, Κλοντ Σιράκ.

Ο Πρόεδρος της της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας, ήταν μεταξύ των πολιτικών που απέστειλαν συλλυπητήρια για τον θάνατο του εμβληματικού πολικού ηγέτη.

Συλλυπητήρια έστειλάν επίσης ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, η καγκελάριος της Γερμανίας ‘Αγγελα Μέρκελ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί,

Παυλόπουλος: Υπήρξε εμβληματική προσωπικότητα της διεθνούς πολιτικής σκηνής

Εμβληματική προσωπικότητα της γαλλικής, της ευρωπαϊκής αλλά και της διεθνούς πολιτικής σκηνής, στήριξε ενεργώς την επίτευξη του μεγάλου στόχου της ευρωπαϊκής ενοποίησης και, συνακόλουθα, της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, επισημαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος σε δήλωσή του για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Ζακ Σιράκ.

«Εμείς, οι Έλληνες, θα θυμόμαστε πάντα ότι ο Ζακ Σιράκ συνέχισε και τόνωσε ακόμη περισσότερο την παραδοσιακή ελληνογαλλική φιλία, με απτά σημαντικά αποτελέσματα», επισημαίνει ο κ. Παυλόπουλος.

Ολόκληρη η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει ως εξής:

«O Ζακ Σιράκ υπήρξε εμβληματική προσωπικότητα της γαλλικής, της ευρωπαϊκής αλλά και της διεθνούς πολιτικής σκηνής». Υπηρέτησε την χώρα του με συνέπεια, ενισχύοντας το κύρος της Γαλλίας σ΄ ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Στήριξε ενεργώς την επίτευξη του μεγάλου στόχου της ευρωπαϊκής ενοποίησης και, συνακόλουθα, της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Εμείς, οι Έλληνες, θα θυμόμαστε πάντα ότι ο Ζακ Σιράκ συνέχισε και τόνωσε ακόμη περισσότερο την παραδοσιακή ελληνογαλλική φιλία, με απτά σημαντικά αποτελέσματα, τόσον ως πρωθυπουργός όσο και, κυρίως, ως Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας».

Μητσοτάκης: Αφήνει το ανεξίτηλο αποτύπωμά του στην ήπειρό μας

Δημοκράτης και Ευρωπαίος, ο Ζακ Σιράκ αφήνει το ανεξίτηλο αποτύπωμά του στη χώρα του και στην ήπειρό μας, γράφει για το Γάλλο ηγέτη ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και προσθέτει, πολυμαθής και μέγας γνώστης των κλασσικών γραμμάτων, στάθηκε πάντοτε στο πλευρό της Ελλάδας και των Ελλήνων. Με συγκίνηση χαιρετίζουμε την αποδημία του.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στο λογαριασμό του στο Twitter που είναι στη γαλλική γλώσσα, έχει ως εξής: «Républicain et Européen, Jacques Chirac laisse son empreinte indélébile sur son pays et sur notre continent. Homme érudit et grand connaisseur des lettres classiques, il a toujours été aux côtés de la Grèce et des Grecs. C’est avec émotion que nous saluons son départ».

Συλλυπητήρια του προέδρου της Βουλής

Τα ειλικρινή συλλυπητήρια του ιδίου, αλλά και των μελών της Βουλής των Ελλήνων, για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Ζακ Σιράκ, εκφράζει ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, συλλυπητήρια επιστολή του που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, Ρισάρ Φεράν.

«Ο Ζακ Σιράκ υπήρξε μια επιφανής προσωπικότητα με διεθνή ακτινοβολία που υπηρέτησε πιστά τη Γαλλία από τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας από το 1995 έως το 2007, όπως επίσης και από τη θέση του πρωθυπουργού, στην οποία εξελέγη δύο φορές. Γνωστός για την ευθύτητα και την αφοσίωσή του στο καθήκον, εργάστηκε σθεναρά για την προάσπιση της ελληνογαλλικής φιλίας» επισημαίνει ο πρόεδρος της Βουλής και προσθέτει:

«Η Βουλή των Ελλήνων, συμμετέχοντας στο βαρύ πένθος, εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια και τα αισθήματα συμπάθειας στην οικογένεια του θανόντος.

Παρακαλώ όπως δεχθείτε, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, τη διαβεβαίωση της ειλικρινούς εκτίμησής μου».

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν αντέδρασε στην ανακοίνωση του θανάτου του Ζακ Σιράκ, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 86 ετών, χαιρετίζοντας έναν «ηγέτη σοφό, οραματιστή, πραγματικό δάσκαλο, έναν άνθρωπο ενδιαφέροντα με πολλές γνώσεις που υποστήριξε πάντα τα συμφέροντα της χώρας του, ενώ κέρδισε τον σεβασμό που άξιζε των συμπατριωτών του και ένα υψηλό διεθνές κύρος».

Η καγκελάριος της Γερμανίας ‘Αγγελα Μέρκελ χαιρετίζει στον Ζακ Σιράκ, «έναν υπέροχο εταίρο και φίλο», σύμφωνα με μήνυμα στο Twitter που ανάρτησε εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

«Η ανακοίνωση του θανάτου του Ζακ Σιράκ με λύπησε βαθιά». Ο Σιράκ «ήταν για εμάς τους Γερμανούς και για μένα προσωπικά ένας υπέροχος εταίρος και φίλος», πρόσθεσε η Μέρκελ η οποία είχε ιδιαίτερη συνεργασία μαζί του κατά τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας της στην καγκελαρία, από το 2005 έως το 2007.

Η καγκελάριος απέτισε τιμή, όπως και ο υπουργός της των Εξωτερικών Χάικο Μάας πριν από αυτήν, σε έναν «μεγάλο αρχηγό κράτους και Ευρωπαίο».

Σε μήνυμα του στο Twitter, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας εξήρε κυρίως το » ‘ ‘Οχι» του στον πόλεμο στο Ιράκ» και την «κριτική ορθολογική σκέψη του» για την ευθύνη του «καθεστώτος του Βισί και των γάλλων συνεργατών στα εγκλήματα των ναζί».

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον αποχαιρέτισε έναν «υπέροχο ηγέτη που διαμόρφωσε το μέλλον της Γαλλίας».

«Ενα κομμάτι της ζωής μου χάθηκε σήμερα», δήλωσε εξάλλου ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί εκφράζοντας τη βαθιά του λύπη, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του προκατόχου του.

«Ο Σιράκ ενσάρκωσε μια Γαλλία πιστή στις οικουμενικές της αξίες και στον ιστορικό της ρόλο» και «ουδέποτε υποχώρησε ως προς την ανεξαρτησία μας, ταυτόχρονα και ως προς την πλήρη ευρωπαϊκή του προσήλωση», πρόσθεσε ο Σαρκοζί κάνοντας μνεία για «το επιβλητικό ανάστημα και την τόσο ιδιαίτερη φωνή του Σιράκ που συντρόφευσαν τη γαλλική πολιτική ζωή επί μισό αιώνα».