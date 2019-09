Επίσημο: Αντιπρόεδρος της Κομισιόν ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Για τη θέση ενός από τους εννιά αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επέλεξε η πρόεδρος, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν τον Έλληνα επίτροπο, Μαργαρίτη Σχοινά.

Σύμφωνα με το γράφημα που δόθηκε στη δημοσιότητα ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπρόεδρου με αντικείμενο την προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής.

Η Κύπρια προτεινόμενη Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της προστασίας των καταναλωτών και την υγεία.

«Είμαι ενθουσιασμένος που προτάθηκα για Αντιπρόεδρο της Προστασίας του Τρόπου Ζωής μας που θα καλύπτει την μετανάστευση, την ασφάλεια, την εργασία και την εκπαίδευση. Είμαι έτοιμος να εργαστώ και ανυπομονώ για την συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πώς μπορούμε να μεταφράσουμε τις πολιτικές προτεραιότητες μας σε πραγματικά αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους», ανέφερε μετά την ανακοίνωση στον λογαριασμό του στο Twitter ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

Thrilled to be nominated as VP for Protecting our Way of Life covering #migration, #security, #employment, #education. Ready to get down to work & looking forward to discussing with @Europarl_EN about how we can translate our political priorities into real results for Europeans. pic.twitter.com/H4ZMrS2Gz7

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) September 10, 2019