«Γλέντι» με τα αγγλικά του Τσίπρα στα social media – Τι είπε αυτή τη φορά [βίντεο]

09/09/19 • 15:25 | UPD 09/09/19 • 15:25 Newsroom eleftherostypos.gr

Η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού επανέφερε στη μνήμη τα περίφημα «αγγλικά Τσίπρα»

Με περιπαικτική διάθεση από τους χρήστες των social media, έγινε δεκτή η ευχή που έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει.

Η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού επανέφερε στη μνήμη τα περίφημα «αγγλικά Τσίπρα», αφού ο κ.Τσίπρας προφανώς μεταφράζοντας λέξη προς λέξη από τα ελληνικά στα αγγλικά είπε «I wish good success in their job»….

Δείτε την ευχή που έδωσε στα αγγλικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο βίντεο που ακολουθεί…

Σας είχε λείψει;

Τσίπρας: I wish good success in their job pic.twitter.com/xXhVgrukEv — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) September 8, 2019