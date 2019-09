Ο Γεωργούλης καλεί ενδιαφερόμενους για πρακτική στο Ευρωκοινοβούλιο

View this post on Instagram

Ελπίζω να μην σας έχω μπερδέψει με τις πολλές ανακοινώσεις και προσκλήσεις… 🤗🙏🏼 Σας προσκαλω στο γραφειο μου στις Βρυξελλες για μια ΕΜΜΙΣΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ πλήρους απασχόλησης. Η πρακτική άσκηση υπολογίζεται να ξεκινήσει τον Οκτωβριο και να διαρκέσει 3 μήνες, με πιθανότητα παράτασης. Αρμοδιότητες, προσόντα και λοιπές πληροφορίες θα βρείτε στον @georgoulisalexis_ep Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 15 Σεπτεμβρίου. #europeanparliament #stagier #ευρωπαικοκοινοβουλιο