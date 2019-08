Συνάντηση Σταϊκούρα-Ντάισελμπλουμ στο υπουργείο Οικονομικών – Τι συζήτησαν

Το κατώφλι του υπουργείου Οικονομικών, στην οδό Νίκης, πέρασε, νωρίς το πρωί, ο τέως πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ, ο οποίος συναντήθηκε με τον ΥΠΟΙΚ Χρήστο Σταϊκούρα.

Η συνάντηση Ντάισελμπλουμ – Σταϊκούρα, είχε προαναγγελθεί από την Πέμπτη και ξεκίνησε λίγο πριν τις 9:00 το πρωί. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί επίσημης πληροφορίες για το αντικείμενο της συνάντησης του Ελληνα ΥΠΟΙΚ με τον Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Το tweet του ΥΠΟΙΚ Χρήστου Σταϊκούρα:

Encounter with the former President of the Eurogroup, Mr. @J_Dijsselbloem pic.twitter.com/7M7DvKgh91

— Χρήστος Σταϊκούρας (@cstaikouras) August 2, 2019