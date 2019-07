Θλιψη: 6χρονο παιδί ανάμεσα στους νεκρούς της επίθεσης στην Καλιφόρνια!

Ο Στίβεν είναι ένα από τα τρία θύματα της επίθεσης από έναν ή δυο ενόπλους στο φεστιβάλ Gilroy Garlic που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν στην επίθεση χθες Κυριακή σε φεστιβάλ τροφίμων και ποτών στο Γκίλροϊ της Καλιφόρνιας, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης, ο Σκοτ Σμίδι, διευκρινίζοντας ότι στον απολογισμό αυτόν συμπεριλαμβάνεται ο δράστης της.

Ο Στίβεν Ρομέρο είχε πάει στο Φεστιβάλ Φαγητού με την μητέρα και την γιαγιά του ανήμερα των γενεθλίων του. Σήμερα, έκλεινε τα έξι. Ήταν μαζί με την γιαγιά του και την μητέρα του όταν κάποιος εμφανίστηκε και άρχισε να θερίζει ζωές. Και ανήμερα στα γενέθλιά του ο Στίβεν έπεσε νεκρός. Ήταν μόνο έξι ετών. Η μητέρα και η γιαγιά του τραυματίσθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες αλλά είναι εκτός κινδύνου. Τα social media έχουν κατακλυσθεί με αναρτήσεις οργής για τον θάνατο του παιδιού το οποίο είναι το πρώτο θύμα που αναγνωρίζεται μετά το μακελειό. Ο πατέρας του συντετριμμένος δήλωσε: «Είχε όλη την ζωή μπροστά του. Ήταν μόνο έξι».

A society that can’t protect its children, that won’t stop gun violence is a society in moral crisis. The shootings continue because our politics and politicians allow it to. The only acceptable response to #Gilroy and this epidemic of gun violence is policy & action. https://t.co/nKszPp1CTY

