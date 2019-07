Σε αμηχανία ο Τσίπρας στην Βουλή – Μετά το ήπιο κλίμα ξεκίνησε της επιθέσεις

23/07/19 • 08:46 | UPD 23/07/19 • 08:46 ΙΑΣΩΝ ΠΙΠΙΝΗΣ

Εκτός των άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για λαϊκισμό!

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Το ήπιο πολιτικό κλίμα που διατήρησε και στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και οι υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, προκάλεσε για μια ακόμη φορά αμηχανία στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος από την αρχή της ομιλίας του σχολίασε το «διαφορετικό κλίμα» που επικρατεί. Μάλιστα ο κ. Τσίπρας, που έδειχνε να βρίσκεται… έξω από τα νερά του, έκανε λόγο για «μετατροπή των ύβρεων και των κραυγών σε μια θεσμική αταραξία», κατηγορώντας τη Ν.Δ. ότι εκείνη ευθυνόταν για το οξύ πολιτικό κλίμα της προηγούμενης περιόδου.



«Μακάρι, κύριοι της κυβερνώσας παράταξης, αυτή η οβιδιακή σας μεταμόρφωση να συνιστά δείγμα έμπρακτης μεταμέλειας και στροφής στον πολιτικό πολιτισμό. Το βλέπω όμως δύσκολο», δήλωσε ο κ. Τσίπρας ενώ επικαλέστηκε τη στενή συνεργασία που έχει με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, για να μεταφέρει μια βρετανική παροιμία: «You can’t teach an old dog new tricks», δηλαδή «δεν μπορείς να διδάξεις σε έναν ηλικιωμένο σκύλο νέα κόλπα».

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας στην προσπάθειά του να αντιστρέψει τις κατηγορίες που είχε δεχθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα προηγούμενα χρόνια, έφθασε στο σημείο να κατηγορήσει την κυβέρνηση της Ν.Δ. για «λαικισμό», «διχασμό» και «μίσος». «Δεν διστάσατε να αγκαλιάσατε τον εθνολαϊκισμό και να γίνεται μακεδονομάχοι της κακιάς ώρας για ψηφοθηρικούς λόγους», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη στο CNN ότι νίκησε το λαϊκισμό, κατηγορώντας τον πως ο ίδιος υπήρξε λαϊκιστής. «Κάθε φορά που δίναμε κρίσιμες μάχες στο εξωτερικό και κλείναμε μια αξιολόγηση, προεξοφλούσατε ότι θα αποτύχουμε. Γυρνάγατε δεξιά και αριστερά και λέγατε ότι καταστρέφουμε την οικονομία και ρίχνουμε τη χώρα στα βράχια, ενώ γνωρίζατε καλά ότι βάζαμε σε ράγες μια εκτροχιασμένη οικονομία. Και ενώ το γνωρίζατε ότι θα πετύχουμε τους στόχους διαμηνύατε και προβλέπατε συνεχώς ότι θα έρθουν δεινά, ότι δε θα βγουν πλεονάσματα, ότι θα εφαρμοστεί ο δημοσιονομικός κόφτης και άλλα πολλά», κατέληξε ο κ. Τσίπρας.

Η ομιλία του κ. Τσίπρα, που διανθίστηκε και με στίχους του Τζορτζ Οργουελ, κινήθηκε σε υψηλούς τόνους και είχε έντονα χαρακτηριστικά διχασμού, θυμίζοντας την παλιά ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Τσίπρας άσκησε κριτική για τη στάση της Ν.Δ. στην τραγωδία στο Μάτι αλλά και στη συμφωνία των Πρεσπών, ενώ έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις οικονομικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Για το θέμα του ΕΝΦΙΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δίνει «λίγα στους πολλούς και πολλά στους λίγους». Ο κ. Τσίπρας, μάλιστα, απηύθυνε τρία ερωτήματα στον κ. Μητσοτάκη για την οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσει: «Θα ακυρώσετε όσα νομοθετήσαμε; Θα ακυρώσετε όσα εξαγγείλαμε για το 2020; Θα φέρετε νέα μέτρα λιτότητας 2,5 δισ. για το 2020;». Οπως υποστήριξε ο κ. Τσίπρας το κενό των 2,5 δισεκατομμυρίων προκύπτει από την πολιτική της κυβέρνησης στο ζήτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων. Επιπλέον, επιχειρώντας να δημιουργήσει κλίμα αβεβαιότητας, ρώτησε τον πρωθυπουργό: «Θα υπάρχει δώρο Πάσχα; Θα υπάρχει αφορολόγητο; Τι θα γίνει με την προσωπική διαφορά στις συντάξεις;». Για να καταλήξει: «Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, μάλλον δεν θα γελάτε το φθινόπωρο, όταν θα ψηφίζετε επιβαρύνσεις σε έναν λαό που έχει ταλαιπωρηθεί οκτώ χρόνια».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, που το επόμενο διάστημα θα βρεθεί στη μάλλον δύσκολη θέση να αποφασίσει αν θα στηρίξει τα θετικά μέτρα της κυβέρνησης και τις οικονομικές ελαφρύνσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, έχει επενδύσει στην καλλιέργεια κλίματος αβεβαιότητας, μιλώντας για «ένοχες σιωπές» του κ. Μητσοτάκη σε διάφορα ζητήματα. «Το βασικό ζήτημα το οποίο απασχολεί εκατομμύρια συμπολίτες μας είναι το τι θα γίνει με τις συντάξεις. Τι θα γίνει με το ασφαλιστικό. Κι εκεί λοιπόν, και αυτό είναι το μείζον θέμα, δεν ακούσαμε ούτε μια κουβέντα στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτσης. Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, ο οποίος υποστήριξε ότι «η εποχή που θα ζήσουμε και η επόμενη περίοδος θα έχει χαρακτηριστικά εφαρμογής πολιτικών, που εμείς θεωρούμε ότι θα αυξήσουν τις κοινωνικές ανισότητες και έχει και ένα πολιτικό συμπλήρωμα, το οποίο είναι επικίνδυνο για τη Δημοκρατία μας».

Από την έντυπη έκδοση