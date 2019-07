Τσίπρας στη Βουλή: Ο ελληνικός λαός μας κρίνει όλους και θα κρίνει και εσάς κ. Μητσοτάκη

22/07/19 • 20:44 | UPD 22/07/19 • 21:07 Newsroom eleftherostypos.gr

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης και της ψήφου εμπιστοσύνης που θα ακολουθήσει για ακόμη μία φορά υπεραμύνθηκε όλων των επιλογών που έκανε η δική του κυβέρνηση ενώ κατηγόρησε τη ΝΔ για λαϊκισμό.

Στην αρχή της ομιλίας του τόνισε: «Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση διότι παρακολουθούμε έναν πολιτικό διάλογο να διεξάγεται σε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα από ότι τα τελευταία 4,5 χρόνια. Συνήθως οξύνεται με πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης.

Βλέπουμε ένα διαφορετικό κλίμα. Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για ολική μεταμόρφωση! Οι ύβρεις και οι κραυγές έγιναν θεσμική αταραξία. Μακάρι κύριοι της κυβέρνησης αυτή η μεταμόρφωση να συνιστά δείγμα μεταμέλειας στον πολιτικό πολιτισμό».

Μάλιστα επικαλούμενος τη στενή συνεργασία που έχει με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, επικαλέστηκε μια βρετανική παροιμία: «You can’t teach an old dog, new tricks, δηλαδή δεν μπορείς να διδάξεις σε έναν ηλικιωμένο σκύλο, νέα κόλπα».

Στην συνέχεια τόνισε: «Διαρκώς προβλέπατε ότι θα έρθουν δεινά, ότι δε θα βγουν τα πλεονάσματα, ότι θα εφαρμοστεί ο περιβόητος κόφτης… Ουδέποτε εφαρμόστηκε αλλά εσείς προτείνατε να γίνει και θεσμός. Αργότερα, όταν συνειδητοποιήσατε ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο, αρχίσατε τη θεωρία ότι φέρνουμε και 4ο. Μετά αρχίσατε για τις περικοπές στις συντάξεις και μετά ότι δε θα βγούμε στις αγορές. Σήμερα αναρωτιέμαι: Αλήθεια έχετε σκεφτεί να κάνετε την αυτοκριτική σας;

Γίνατε μακεδονομάχοι της κακιάς ώρας, υιοθετώντας απόψεις που δεν πιστεύατε. Ας τα βρείτε με αυτούς που εξαπατήσατε. Όμως, αυτή η στάση αποδεικνύει πως όλα αυτά τα κάνατε για λόγους ψηφοθηρικούς. Δώσατε κάλυψη στον εθνικισμό. Δεν έχετε αφήσει τίποτα που να μην κάνατε.

Κι έρχεστε τώρα να μας πείτε ότι εσείς νικήσατε τον λαϊκισμό. Δεν νικήσατε κανένα λαϊκισμό. Τον τροφοδοτήσατε και τον κάνατε κινητήρια δύναμη. Κι αυτή η επιλογή θα σας ακολουθεί».

Μιλώντας για την οικονομία είπε: «Καταφέραμε να πετυχαίνουμε τους στόχους και δημιουργήσαμε με τις θυσίες του ελληνικού λαού ένα μαξιλάρι ρευστότητας ύψους σχεδόν 37 δισ. ευρώ, που είναι το διαβατήριο της χώρας μας στις αγορές. Η χώρα επέστρεψε, με ρυθμισμένο το χρέος, με ιστορικό χαμηλό, σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας αυτού του μαξιλαριού.

Πήραμε 5,5 δισ. από τα 37 δισ., για να πάνε σε έναν ειδικό λογαριασμό ως εγγύηση, ότι τα 3 χρόνια που έχουμε τον υψηλό στόχο, θα διασφαλίσουμε ότι οι πιστωτές μας θα παίρνουν τα λεφτά τους, αλλά εμείς 2,5% στόχο χωρίς να παραβιάζουμε τη συμφωνία. Καταφέραμε να διατηρήσουμε το μαξιλάρι, αλλά ταυτόχρονα να διώξουμε από πάνω μας το ΔΝΤ, τον πιο αυστηρό εταίρο, που επέμενε συνεχώς για αχρείαστα και αντιλαϊκά μέτρα και ταυτόχρονα να μειώσουμε τα πλεονάσματα κατά 1%.

Εσείς αυτό το σχέδιο κ. Μητσοτάκη το απορρίψατε πριν καν το συζητήσετε με τους εταίρους. Κι έχετε άλλο σχέδιο, που δεν το έχετε πει καν.

Σας ρώτησα και το επαναλαμβάνω. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποια άλλη στιγμή που θα έχετε μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη τα επόμενα χρόνια από ό, τι τώρα που είστε νέα κυβέρνηση και η αντιπολίτευση σας στηρίζει; Εκτός αν δε θέλετε να διαπραγματευτείτε κάτι. Θα έρθει ο προϋπολογισμός το φθινόπωρο όμως και θα δούμε. Θα υπάρχει το δώρο Πάσχα;».

Για τον ΕΝΦΙΑ τόνισε: «Θα προτιμούσαμε αυτά τα 300 εκατ. ευρώ που προσθέτετε στον προϋπολογισμό σημαίνουν ότι θα έχει 77 ευρώ έκπτωση το Κερατσίνι και 700 ευρώ έκπτωση στην Εκάλη. αυτή είναι η επιλογή σας. Δίνετε λίγα στους πολλούς και πολλά στους λίγους».

Για το αφορολόγητο είπε: «Για τον κ. Ρέγκλινγκ, η έννοια της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, συνδέεται με ένα πράγμα, αυτό που ζητούσε το ΔΝΤ: Δηλαδή την μείωση του αφορολογήτου. Αν σχέδιό σας είναι να ακυρώσετε ξανά τις ελαφρύνσεις που εξασφαλίσαμε με την επαναφορά της μείωσης του αφορολόγητου από το 2020, αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο πισωγύρισμα που δεν θα περάσει έτσι. Η μείωσή του θα χτυπήσει τους αδύναμους αλλά και όλους».

Για τη ΔΕΗ τόνισε: «Ποια θα είναι η επόμενη ημέρα για τη ΔΕΗ. Είναι αναχρονιστική και κοντόφθαλμη η πολιτική να πουλήσω όσο-όσο. Εμείς παραδώσαμε τη ΔΕΗ χωρίς αύξηση στα τιμολόγια και και διατηρώνβτας τον δημόσιο χαρακτήρα της».

Για την απλή αναλογική είπε: «Δεν έχετε αφήσει καν να εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο λειτουργίας των δήμων. Ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει… Εμείς θεωρούμε ότι απαιτούνται συγκλήσεις και συνεννοήσεις. Εσείς έχετε βγάλει συμπεράσματα γιατί έχετε αλλεργία με την εκπροσώπηση από τον λαό.

Το ίδιο το αποτέλεσμα των εκλογών διαψεύδει όσα λέγατε προεκλογικά: Η ΝΔ με το ΚΙΝΑΛ θα είχατε 152 έδρες. Αν θέλετε συνεννόηση, είμαστε εδώ. Αλλά παιχνίδια θεσμικών ακροβασιών με το Σύνταγμα να μην τα επιχειρήσετε κύριε Μητσοτάκη. Και λυπάμαι για αυτούς που σας τα προτείνουν».

«Κλείνω λέγοντας ότι πρέπει να ανοίξετε τα χαρτιά σας. Με λιγότερη έπαρση, ότι κανείς πρωθυπουργός δεν είναι μόνιμος και νόμιμος. Ο ελληνικός λαός μας κρίνει όλους και θα κρίνει και εσάς κύριε Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα είμαστε εδώ και θα δούμε πώς θα πορευθείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίζει και γιατί διαφωνούμε με όσα ειπώθηκαν αλλά γιατί ανησυχούμε για όσα επιμελώς αποκρύφθηκαν», τόνισε στο κλείσιμο της ομιλίας του ο κ. Τσίπρας.