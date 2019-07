Γιάννης Τσακίρης: Σηκώνει… μανίκια για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

14/07/19 • 17:05 | UPD 14/07/19 • 17:05 ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ

Καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και το γνωστό σε όλους ΕΣΠΑ θα αποτελέσουν τους δύο βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί ο νέος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, προς υλοποίηση του στόχου της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Ο ίδιος διαθέτει πλούσια εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα και θεωρείται από τους πλέον ειδικούς στην Ελλάδα σε θέματα επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital).

Αναλαμβάνοντας την περασμένη Τρίτη (9/7) χρέη υφυπουργού, αρμόδιου για τις ιδιωτικές επενδύσεις και τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δήλωσε πως είναι μεγάλη τιμή ο ρόλος που του ανατέθηκε και ότι σκοπεύει να βάλει τα δυνατά του για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτού.

Πέραν της ευθύνης που επωμίζεται για την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα πρέπει, παράλληλα, να… σηκώσει το βάρος του σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2021-2027). Πρόκειται, μάλιστα, για δύο από τις βασικότερες προτεραιότητες, συνολικά, του χαρτοφυλακίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το επόμενο εξάμηνο, βάσει κυβερνητικού σχεδιασμού.

Ειδικότερα, όσον αφορά στο ΕΣΠΑ 2021-2027, τον Μάρτιο του 2020 πρέπει να γίνουν η επίσημη υποβολή του και η έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός δύο μηνών (σε συνέχεια άτυπων διαβουλεύσεων με την Ε.Ε.). Εως τις 30 Ιουνίου του 2020 πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίσημη υποβολή των επιχειρησιακών προγραμμάτων στην Ε.Ε. (επίσης σε συνέχεια άτυπων διαβουλεύσεων). Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων συναρτάται με τον χρόνο έγκρισης των πόρων και των Κανονισμών από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και την έγκριση του νέου ΕΣΠΑ σε συνέχεια αυτών. Στην πρόταση του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων δεν προβλέπεται δεσμευτική προθεσμία για την υποβολή των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2021-2027, παρά μόνο ότι η διαδικασία έγκρισής του θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από την υποβολή τους στην Ε.Ε.

Στον σχεδιασμό του ΕΣΠΑ και ειδικότερα στη διαμόρφωση των εθνικών κατευθύνσεων πολιτικής με γνώμονα την οικονομία, το ευρύτερο αναπτυξιακό περιβάλλον της χώρας και τις ευρωπαϊκές πολιτικές συνδράμουν, παραδοσιακά, τόσο οι φορείς σχεδιασμού των υπουργείων και των περιφερειών όσο και οι κοινωνικο-οικονομικοί εταίροι (π.χ. ΣΕΒ, ΚΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΟΕΕ, ΕΣΕΕ κ.λπ.).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα μας κατανέμονται 19,2 δισ. ευρώ για το 2021-2027 έναντι 17,8 δισ. ευρώ για το 2014-2020. Πρακτικά δηλαδή πρόκειται για αύξηση των πόρων από την Πολιτική Συνοχής κατά 1,4 δισ. ευρώ (+8%), σε σχέση με την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο.

Από εκεί και πέρα, ο κ. Τσακίρης έχει πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό χρηματοδοτικών εργαλείων με αποδέκτες χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς μικροχρηματοδότησης, παρόχους εγγυήσεων, venture capital, private equity funds κ.λπ. προς ενίσχυση των μικρομεσαίων και διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση. Μάλιστα, όντας στέλεχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕταΕ) συνεργάστηκε στενά με τον πρώην υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννη Δραγασάκη, και το επιτελείο του. Σημειώνεται πως το ΕΤαΕ ανήκει στον Ομιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και αποτελεί θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ρόλος του είναι η χρηματοδότηση επιχειρηματικών κινδύνων προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

WHO IS WHO

Ο Γιάννης Τσακίρης είναι διπλωματούχος μηχανικός Μεταλλείων από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έχει επίσης MBA από τη Management School του Imperial College στο Λονδίνο.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1995 στην S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, όπου πέρασε 5 χρόνια στην παραγωγή, στο μάρκετινγκ και τις πωλήσεις όντας υπεύθυνος για τα νέα προϊόντα. Από το 2000 έως το 2006 ήταν Partner στη Vectis Capital, μια εταιρία επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital) με έδρα την Αθήνα με επενδύσεις συμμετοχών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Το 2006 εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ως Principal, υπεύθυνος για τις αναπτυσσόμενες αγορές σε ό,τι αφορά κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital).

Στη συνέχεια, ήταν επικεφαλής Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και επικεφαλής της Μονάδας Ειδικών Προγραμμάτων.

Τελευταία ήταν προϊστάμενος του τμήματος για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις χώρες γειτονίας της Ε.Ε. στη Διεύθυνση του Mandate Management. Επίσης, ήταν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund (GEEREF), το οποίο είναι ένα καινοτόμο ταμείο δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων που επενδύει σε venture capital funds εξειδικευμένα σε επενδύσεις energy efficiency και renewable energy. Τέλος, έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου, στα μεταπτυχιακά προγράμματα και πάνω στο θέμα των επιχειρηματικών συμμετοχών.

