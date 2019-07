Γρηγόρης Ζαριφόπουλος: Ο… Mr Google θα οδηγήσει τη χώρα στην ψηφιακή εποχή

14/07/19 • 16:55 | UPD 14/07/19 • 17:32 ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ

Οι στόχοι που έχει θέσει η κυβέρνηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους είναι η παροχή σύγχρονων και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών

Τον δρόμο για την ψηφιακή ανάπτυξη της Ελλάδας, μετά τη μακρά θητεία του στην Google, αναμένεται να ανοίξει ο νέος υφυπουργός για θέματα Ψηφιακής Στρατηγικής, Γρηγόρης Ζαριφόπουλος.

Δεδομένου ότι η χώρα μας κατατάσσεται στην 26η θέση στο σύνολο των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε. στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019, η δημιουργία e-κράτους αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της νέας κυβέρνησης. Στόχος του πρώην επικεφαλής της Google, αλλά και των άλλων μελών της ηγεσίας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι η Ελλάδα μέσα σε τέσσερα χρόνια να προσεγγίσει τον μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. και να ενταχθεί στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη, μέσα από την αναδιοργάνωση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του δημόσιου τομέα.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο κ. Ζαριφόπουλος είχε αναφέρει ότι «η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί της ψηφιακής επανάστασης που συντελείται παγκοσμίως» υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια στη δημόσια διοίκηση, ώστε να γίνει ευκολότερη η καθημερινότητα όλων μας.

Πάντως, η επιλογή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, να αναθέσει το… digital χαρτοφυλάκιο στον Κυριάκο Πιερρακάκη, στον Γιώργο Γεωργαντά και στον άνθρωπο που μέχρι πριν από δύο μήνες ήταν περιφερειακός διευθυντής Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Google, δεν ήταν καθόλου τυχαία. Aλλωστε, πρόκειται για έναν τεχνοκράτη, με μεγάλη εμπειρία σε διοικητικές θέσεις πολυεθνικών εταιριών.

Στόχοι

Οι στόχοι που έχει θέσει η κυβέρνηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους είναι η παροχή σύγχρονων και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών με σεβασμό στα χρήματα του πολίτη, η απλοποίηση σχέσεων κράτους-επιχειρήσεων, η διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών με μηδενική ανοχή στο έγκλημα και την παραβατικότητα, καθώς και η στήριξη έργων υποδομών εθνικής προτεραιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προτεραιότητες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αφορούν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Διαύγειας ώστε να λειτουργεί ως το κεντρικό αποθετήριο όλων των αποφάσεων όλης της δημόσιας διοίκησης, στη δημιουργία ενός κεντρικού σημείου πρόσβασης σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αλλά και στην επέκταση της G-Cloud υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ώστε να μεταφερθεί εκεί το σύνολο των δεδομένων και μητρώων του Δημοσίου.

Στο μεταξύ, ψηλά στην ατζέντα βρίσκονται και η ηλεκτρονική εγγραφή στο Ληξιαρχείο για κάθε γέννηση παιδιού, αυτόματη απόκτηση ΑΜΚΑ, εγγραφή στην οικογενειακή μερίδα και λήψη τυχόν επιδομάτων, αλλά και οι ταυτότητες με «ψηφιακή διάσταση», με τις οποίες οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Βέβαια, το στοίχημα της ψηφιακής διακυβέρνησης περνά και από την αυτόματη αναζήτηση στοιχείων που απαιτεί η νομοθεσία έτσι ώστε να καταργηθεί η προσκόμιση του εκκαθαριστικού και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται καθημερινά από επιχειρήσεις και εκδίδονται από πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου και τον συγχρονισμό και την επικαιροποίηση των στοιχείων των ασφαλισμένων που υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή.

WHO IS WHO

Ο Γρηγόρης Ζαριφόπουλος εντάχθηκε στο δυναμικό της Google το 2012 ως Industry Head, υπεύθυνος για τους κλάδους του τουρισμού, των τηλεπικοινωνιών, του λιανικού εμπορίου, των καταναλωτικών προϊόντων (FMCGs) και του κλάδου των ΜΜΕ & ψυχαγωγίας, για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν αποτελεσματική ψηφιακή στρατηγική, μέσω των λύσεων που προσφέρει η Google. Το 2015 ανέλαβε τη θέση του Country Manager για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, ενώ το 2018 στις χώρες ευθύνης του εντάχθηκε και η Βουλγαρία. Εναν χρόνο αργότερα, ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του περιφερειακού διευθυντή Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ωστόσο τον Μάιο του 2019 αποχώρησε από την εταιρία.

Προτού ενταχθεί στο δυναμικό της Google, ο νέος υφυπουργός Ψηφιακής Στρατηγικής είχε «θητεύσει» σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων εταιριών. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1993 στη Seagate Technology, τον αμερικανικό κολοσσό κατασκευής σκληρών δίσκων με έδρα το Σκοτς Βάλεϊ της Καλιφόρνια. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ευρώπη και εργάστηκε ως στέλεχος στην εταιρία συμβούλων McKinsey & Company στο Λονδίνο και την Αθήνα. επειτα, για διάστημα τριών ετών ανέλαβε τη θέση του διευθυντή καταστήματος στον όμιλο ΙΚΕΑ στην Αθήνα και το 2008 ήταν ο γενικός διευθυντής της Gap για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Κροατία.

Ο Γρηγόρης Ζαριφόπουλος έχει σπουδάσει μηχανολόγος μηχανικός στο Imperial College-University του Λονδίνου, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Stanford University, ενώ είναι και κάτοχος MBA από το Kellogg School of Management-Northwestern University.

