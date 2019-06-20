Εκλογές 2019: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Β’ Πειραιώς

20/06/19 • 15:57 | UPD 20/06/19 • 16:07
Newsroom eleftherostypos.gr
Η ολοκλήρωση των κομματικών ψηφοδελτίων και η ανακοίνωσή τους έχει ρίξει τους υποψηφίους ανά την Ελλάδα στην προεκλογική μάχη της 7ης Ιουλίου.
Οι υποψήφιοι με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Β’ Πειραιώς όπως ανακοίνωσε το κόμμα είναι οι εξής:
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΑΡΣΕΝΗ ΤΖΕΝΗ
ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)
ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΕΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΕΦΑΛΑ ΒΙΚΥ
ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ