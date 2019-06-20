Εκλογές 2019: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι με την ΝΔ στην Β’ Πειραιώς

20/06/19 • 15:57 | UPD 20/06/19 • 16:14

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο προεκλογικός αγώνας έχει ξεκινήσει και επισήμως μετά τις ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων από τα κόμματα.

Οι υποψήφιοι με την ΝΔ στην Β’ Πειραιώς όπως ανακοίνωσε το κόμμα είναι οι εξής:

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΔ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΚΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΤΡΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΠΙΘΙΖΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΛΕΥΡΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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