Εκλογές 2019: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι με την ΝΔ στην Β’ Πειραιώς

20/06/19 • 15:57 | UPD 20/06/19 • 16:14
Newsroom eleftherostypos.gr
Ο προεκλογικός αγώνας έχει ξεκινήσει και επισήμως μετά τις ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων από τα κόμματα.
Οι υποψήφιοι με την ΝΔ στην Β’ Πειραιώς όπως ανακοίνωσε το κόμμα είναι οι εξής:
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΔ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΚΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΤΡΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΠΙΘΙΖΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΛΕΥΡΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ