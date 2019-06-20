Εκλογές 2019: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Β’ Θεσσαλονίκης

20/06/19 • 15:56 | UPD 20/06/19 • 16:03
Newsroom eleftherostypos.gr
Ο αγώνας για τον σταυρό ξεκίνησε με κάθε επισημότητα μετά τις ανακοινώσεις των εθνικών ψηφοδελτίων από τα κόμματα.
Οι υποψήφιοι με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Β’ Θεσσαλονίκης όπως ανακοίνωσε το κόμμα είναι οι εξής:
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΥΓΕΡΗ ΔΩΡΑ
ΓΑΙΤΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΤΣΑΙΡΕΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΤΣΟΛΠΑ ΣΟΦΙΑ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ