Εκλογές 2019: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι με την Νέα Δημοκρατία στην Β’ Θεσσαλονίκης

20/06/19 • 15:56 | UPD 20/06/19 • 16:09

Newsroom eleftherostypos.gr

Το πολιτικό θερμόμετρο έχει ανέβει μετά την τελική ανακοίνωση των ψηφοδελτίων για τις εθνικές κάλπες της 7ης Ιουλίου.

Οι υποψήφιοι με την Νέα Δημοκρατία στην Β’ Θεσσαλονίκης όπως ανακοίνωσε το κόμμα είναι οι εξής:

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ
ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΠΛΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

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