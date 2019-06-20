Εκλογές 2019: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Θεσσαλονίκης

20/06/19 • 15:56 | UPD 20/06/19 • 16:12

Newsroom eleftherostypos.gr

Τα ψηφοδέλτια των κομμάτων ολοκληρώθηκαν και οι υποψήφιοι ανά την Ελλάδα έχουν ξεκινήσει και επισήμως την προεκλογική τους εκστρατεία.

Οι υποψήφιοι με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Θεσσαλονίκης όπως ανακοίνωσε το κυβερνών κόμμα είναι οι εξής:

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΟΥΡΑΡΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΡΑΝΕΛΛΑ ΓΙΟΥΛΗ
ΣΑΡΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΡΠΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ
ΤΖΕΛΕΠΗ ΧΡΥΣΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΕΛΛΗ

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