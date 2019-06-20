Εκλογές 2019: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι με την ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης

20/06/19 • 15:56 | UPD 20/06/19 • 16:13

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι τελικές λίστες των ψηφοδελτίων για την εθνική αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου, έφεραν στο φως της δημοσιότητας τα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών σε όλη τη χώρα.

Οι υποψήφιοι με την ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης όπως ανακοίνωσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι οι εξής:

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΖΙΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΠΑΛ.ΔΗΜΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΝΙΟΒΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΣΑΠΙΚΑ ΡΟΔΑΝΘΗ-ΣΥΝΘΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΑΧΙΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΟΠΟ

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο eleftherostypos.gr. Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο συμφωνείτε με την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο