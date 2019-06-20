Εκλογές 2019: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι με την ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης

20/06/19 • 15:56 | UPD 20/06/19 • 16:13
Newsroom eleftherostypos.gr
Οι τελικές λίστες των ψηφοδελτίων για την εθνική αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου, έφεραν στο φως της δημοσιότητας τα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών σε όλη τη χώρα.
Οι υποψήφιοι με την ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης όπως ανακοίνωσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι οι εξής:
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΖΙΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΠΑΛ.ΔΗΜΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΝΙΟΒΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΣΑΠΙΚΑ ΡΟΔΑΝΘΗ-ΣΥΝΘΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΑΧΙΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΟΠΟ