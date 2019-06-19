Εκλογές 2019: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθήνας

19/06/19 • 15:57 | UPD 19/06/19 • 15:57
Newsroom eleftherostypos.gr
Η επισημοποίηση στις λίστες των υποψήφιων βουλευτών από τα κόμματα, τους έριξε και επισήμως στην μάχη του «σταυρού».
Οι υποψήφιοι με τη ΝΔ στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθήνας όπως ανακοίνωσε το κόμμα είναι οι εξής:
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΔ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΓΙΑΝΝΗ ΜΕΡΟΠΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΚΟΡΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΣΑΓΙΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΟΤΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΨΥΧΟΥΛΑ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ