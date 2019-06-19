Εκλογές 2019: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι με τη ΝΔ στο Νότιο Τομέα της Β’ Αθήνας

19/06/19 • 15:25 | UPD 19/06/19 • 15:51
Newsroom eleftherostypos.gr
Το πολιτικό θερμόμετρο έχει «ανάψει» μετά την επίσημη ανακοίνωση των κομματικών ψηφοδελτίων για τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου.
Οι υποψήφιοι με τη ΝΔ στo Νότιο Τομέα της Β’ Αθήνας όπως ανακοίνωσε το κόμμα είναι οι εξής:
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ (ΛΙΒΑΝΙΟΥ) ΧΑΜΑΙΔΗ (ΕΜΥ) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΡΗΝΑΚΗ-ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ε.Ν.
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ