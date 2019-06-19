Εκλογές 2019: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι με την ΝΔ στον Βόρειο Τομέα της Β΄ Αθήνας

19/06/19 • 15:02 | UPD 19/06/19 • 15:51
Newsroom eleftherostypos.gr
Έπειτα από την οριστική επισημοποίηση των ψηφοδελτίων της ΝΔ για τις επικείμενες εθνικές εκλογές, στην μάχη για το κυνήγι του «σταυρού» έχουν ριχτεί οι υποψήφιοι.
Οι υποψήφιοι με την ΝΔ στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθήνας όπως ανακοίνωσε το κόμμα είναι οι εξής:
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΕΚΔΟΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ- ΙΝΕΤΖΗ ΙΑΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ-ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΥΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ-ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΗΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΡΩΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ