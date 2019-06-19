Εκλογές 2019: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι με την ΝΔ στον Βόρειο Τομέα της Β΄ Αθήνας

19/06/19 • 15:02 | UPD 19/06/19 • 15:51

Newsroom eleftherostypos.gr

Έπειτα από την οριστική επισημοποίηση των ψηφοδελτίων της ΝΔ για τις επικείμενες εθνικές εκλογές, στην μάχη για το κυνήγι του «σταυρού» έχουν ριχτεί οι υποψήφιοι.

Οι υποψήφιοι με την ΝΔ στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθήνας όπως ανακοίνωσε το κόμμα είναι οι εξής:

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΕΚΔΟΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ- ΙΝΕΤΖΗ ΙΑΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ-ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΥΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ-ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΗΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΡΩΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο eleftherostypos.gr. Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο συμφωνείτε με την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο