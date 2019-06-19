Εκλογές 2019: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι με την ΝΔ στην Α’ Αθήνας

19/06/19 • 14:28 | UPD 19/06/19 • 14:28

Newsroom eleftherostypos.gr

Μετά και την επισημοποίηση των ψηφοδελτίων από τα κόμματα, οι υποψήφιοι «τρέχουν» τις καμπάνιες τους μέχρι την μάχη της 7ης Ιουλίου.

Οι υποψήφιοι με την ΝΔ στην Α Αθήνας όπως ανακοίνωσε το κόμμα είναι οι εξής:

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΛΑΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΟΥΚΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΣΟΦΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΜΗΤΡΙΑΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΑΤΡΟΣ (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ)
ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΨΑΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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