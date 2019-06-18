Αυτά είναι τα ψηφοδέλτια του ΚΙΝΑΛ σε πέντε περιφέρειες [λίστα]

18/06/19 • 19:03 | UPD 18/06/19 • 19:03
Newsroom eleftherostypos.gr
Το ΚΙΝΑΛ έδωσε στη δημοσιότητα τα ψηφοδέλτια σε 5 περιφέρειες της χώρας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του κόμματος:
Ανακοινώνονται τα τελικά ψηφοδέλτια του Κινήματος Αλλαγής, για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, για τις ακόλουθες 5 εκλογικές περιφέρειες ανά την επικράτεια:
Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ:
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΤΡΑ ΡΑΝΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
Ν.ΑΡΤΑΣ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΛΕΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ:
ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΚΡΙΤΖΕΛΗ ΒΑΣΩ
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ
ΤΑΙΓΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΙΣΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΡΑΔΑΚΗ-ΧΑΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΙΚΥ
ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΛΟΣ
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ