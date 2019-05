Κάλεσμα Μητσοτάκη: Στις 26 Μαΐου οι πολίτες να πουν ως εδώ στην κυβέρνηση

Σε τρεις εβδομάδες από σήμερα, στις 26 Μαΐου, είναι στο χέρι των πολιτών, στο χέρι όλων μας, η πατρίδα μας να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Ζωντανά η ομιλία μου στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος.

