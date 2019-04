Η σέλφι Τζέισον Αντιγόνη-Τσίπρα στην παρουσίαση του συνδυασμού της Δούρου [εικόνα]

View this post on Instagram

Αλέξης Τσίπρας, ο πρωθυπουργός που δεν δίστασε να συγκρουστεί με το κατεστημένο και τα στερεότυπα. Από την παρουσίαση του ψηφοδελτίου μας («Δύναμη Ζωής»-Ρένα Δούρου) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας❣️❣️❣️✨✨✨