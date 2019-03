Μητσοτάκης για δεκαετές ομόλογο: Ελπίζω στην επιτυχία του – Οι αγορές περιμένουν πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα

Την έκδοση του δεκαετούς ομολόγου σχολίασε μέσω Twitter ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του αναφέρει ότι «Ελπίζω πραγματικά ότι η έκδοση του δεκαετούς ομολόγου θα είναι επιτυχής. Παραμένει γεγονός ότι οι αγορές προσδοκούν την πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα καταφέρει θέση επενδυτικής βαθμίδας σε 18 μήνες», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

I sincerely hope the 10yr bond issue is successful. The fact remains that markets anticipate political change in #Greece. The coming @neademokratia government will deliver investment grade status within 18 months.

