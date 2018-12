Αθήνα και Θεσσαλονίκη κάηκαν αλλά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μιλά για περιορισμένης και ελεγχόμενης έκτασης επεισόδια

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ακόμη μετρούν τις πολλές πληγές που άφησαν πίσω τους τα επεισόδια στο περιθώριο των πορειών για την επέτειο της δολοφονίας του Γρηγορόρπουλου και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κάνει λόγο για μικρής έκτασης επεισόδια.

«Η Αστυνομία με σχέδιο και αποφασιστικότητα περιφρούρησε το δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώσουν κατά την επέτειο για τα 10 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ενώ αποκατέστησε γρήγορα την ομαλότητα στην Αθήνα. Τα επεισόδια ήταν περιορισμένης και ελεγχόμενης έκτασης», τονίζει το υπ. Προστασίας του Πολίτη, απαντώντας στην ανακοίνωση της ΝΔ, σχετικά με τα χθεσινά επεισόδια.

«Η φετινή μαθητική πορεία και η εκδήλωση στην οδό Ναυαρίνου, στο σημείο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα», επισημαίνει στη συνέχεια το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ αναφερόμενο στη Νέα Δημοκρατία σημειώνει: «Παρ΄ όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία και οι συνοδοιπόροι της, για άλλη μια φορά επιμένουν να εμφανίζουν την Αθήνα ως βομβαρδισμένη πόλη, ξεχνώντας ότι η πρωτεύουσα καιγόταν επί των ημερών τους. Άλλη μια φορά η προσδοκία τους δεν έγινε πραγματικότητα. Προεξοφλούσαν εκτεταμένα και ανεξέλεγκτα επεισόδια προκειμένου να ενισχύσουν τη ρητορική του φόβου και της καταστροφολογίας, αλλά και πάλι διαψεύστηκαν. Έφτασαν στο σημείο να προβλέπουν ότι ΘΑ είναι κυβέρνηση και ότι ΘΑ έχουν επεισόδια τα οποία ΘΑ έχει προκαλέσει ο ΣΥΡΙΖΑ από το… παρελθόν. Έλεος!».

Και καταλήγει το υπουργείο: «Στην εμμονή της Νέας Δημοκρατίας για βίαιη καταστολή και αστυνομοκρατία, θυμίζουμε ότι η βία γεννά βία. Η υπηρέτηση του ρόλου της Αστυνομίας είναι μια διαρκής άσκηση ισορροπίας μεταξύ ασφάλειας και δημοκρατίας. Η υπέρβαση των ορίων από αστυνομικούς δεν είναι ανεκτή».

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αρχηγό της αστυνομίας, εξαπέλυσε η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τις εικόνες καταστροφής από τα επεισόδια που έγιναν μετά την πορεία μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

«Κατεστραμμένα κτήρια, λεηλασίες, σπασμένες βιτρίνες, καμένα αυτοκίνητα, εικόνες μιας ρημαγμένης πόλης. Όλα αυτά δεν μπορούν πια να θεωρούνται τυχαία. Η ανοχή που επιδεικνύεται είναι απολύτως συνειδητή και έχει αποθρασύνει τις γνωστές συμμορίες που συμπεριφέρονται πια σαν να έχουν το ακαταδίωκτο. Οι ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά και του Αρχηγού της Αστυνομίας είναι τεράστιες», τονίζει η ΝΔ στην ανακοίνωσή της.

Στην συνέχεια το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορεί την κυβέρνηση για σχέδιο υπονόμευσης της επόμενης κυβέρνησης: «Εξόφθαλμο, όμως, είναι και το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ να υπονομεύσει μέσω αυτών των ομάδων την επόμενη κυβέρνηση. Το σχέδιο αυτό δεν θα περάσει. Σε κάθε πολίτη που αγανακτεί με αυτήν την κατάντια το επαναλαμβάνουμε όσο πιο καθαρά γίνεται: Με την επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η ανοχή στα φαινόμενα αυτά θα είναι μηδενική».

Γης μαδιάμ έγινε Εξάρχεια και Θεσσαλονίκη από τα επεισόδια της Πέμπτης το βράδυ από κουκουλοφόρους μετά τις πορείες για τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Σε 66 προσαγωγές προχώρησε, συνολικά, η αστυνομία για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Αθήνα, στις συγκεντρώσεις και πορείες για τα δέκα χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ενώ στη συνέχεια οι 13 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Παράλληλα, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, που διακομίστηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών και ένας πολίτης, στην πλατεία Εξαρχείων, ο οποίος επίσης διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Τα 100.000 ευρώ υπολογίζεται ότι ξεπερνά το κόστος των ζημιών που σημειώθηκαν στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων μετά τη λήξη της πορείας για τα δέκα χρόνια από τον θάνατο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον κ. Πασχαλίδη, οι κουκουλοφόροι βεβήλωσαν εικόνες και τοιχογραφίες, έσπασαν θρανία, τζάμια και καρέκλες. Επιπλέον, βρήκαν τα κλειδιά από τις καθαρίστριες και απέκτησαν πρόσβαση στις γραμματείες.

Η αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής έχει καταστραφεί και δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει, ενώ ακόμη και 12 ώρες μετά, η μυρωδιά από τη φωτιά και τα δακρυγόνα είναι ακόμη αισθητή σε διάφορα σημεία του campus.

«Διέλυσαν και ξήλωσαν μεταλλικές πόρτες, έσπασαν τις τουαλέτες, κατέστρεψαν τους υπολογιστές στις γραμματείες και έχουν κλέψει σκληρούς δίσκους με σημαντικά αρχεία. Είναι πρωτοφανή πράγματα αυτά, οι γραμματείες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να λειτουργήσουν».

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Κοσμήτορα, η Σχολή θα παραμείνει κλειστή σήμερα και τουλάχιστον έως τη Δευτέρα, προκειμένου να επιδιορθωθούν οι ζημιές, ενώ εντός της ημέρας ενδέχεται να πραγματοποιηθεί και συνέντευξη Τύπου. «Όταν καταλύεται ο ναός της γνώσης, τότε η κοινωνία δεν είναι ασφαλής», κατέληξε.

Από την πλευρά του ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, Θεόδωρος Γιάγκου τόνισε: «Εδώ είναι μια καταστροφή άνευ προηγουμένου. Δηλώνει το επίπεδο της απόλυτης παρακμής. Δυστυχώς αυτό δεν είναι πανεπιστήμιο και δυστυχώς αναδεικνύουν αυτή τη θεωρούμενη επέτειο ως επέτειο καταστροφής».

Ο ίδιος τόνισε πως την χθες το πρωί είχε έρθει στη σχολή που τελούσε υπό κατάληψη και είχε λάβει την υπόσχεση από τους καταληψίες ότι δεν θα προκαλέσουν ζημιές. Πρόσθεσε ακόμα πως είχε ειδοποιήσει την σύγκλητο για την κατάσταση διευκρινίζοντας ότι μόνο η σύγκλητος μπορεί να καλέσει τις αστυνομικές αρχές εντός πανεπιστημίου.

«Μπαίνει το θέμα του ασύλου. Εξέρχεται από τα όρια της ευθύνης των κοσμητόρων και πάει στα όρια της κυβερνητικής επιλογής», τόνισε ακόμα.

Μάλιστα ερωτηθείς αν θα κλείσει οριστικά η Θεολογική, ο κ. Γιάγκου δεν απέρριψε το ενδεχόμενο επισημαίνοντας πως είναι ζήτημα πανεπιστημιακής επιλογής.

«Εχτισαν» οδοφράγματα και… κάστρο στο κέντρο των Εξαρχείων. «Πορθητής» για άλλη μία φορά ο Αίαντας, που για δεύτερη φορά επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έριξε τα αντιεξουσιαστικά «τείχη» και έσβησε την όποια καταστροφική διάθεση των αντιεξουσιαστών. [Διαβάστε εδώ σχετικά]

Περίπου 150 κουκουλοφόροι, υπό την πίεση των κλειστών θυρών του Πολυτεχνείου και το «ανέβασμα» των αστυνομικών δυνάμεων στην οδό Μπόταση, αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν στην πορεία μνήμης της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και προχώρησαν σε… έργα πνοής «εικαστικών παρεμβάσεων» στην περιοχή των Εξαρχείων. [Διαβάστε εδώ σχετικά]

Σκαλωσιές, συρματοπλέγματα, μεταλλικοί τσίγκοι, καδρόνια στήριξης, κάδοι απορριμμάτων και… ψυγεία αποτελούσαν δύο από τα οδοφράγματα ύψους 2 μέτρων που είχαν στηθεί στη συμβολή της οδού Τοσίτσα με τις Νοταρά και Σπύρου Τρικούπη, αλλά και μικρότερα στους κάθετους δρόμους.

Εκεί οχυρώθηκαν οι κουκουλοφόροι όπου έσπαγαν τις προσόψεις κτιρίων δημιουργώντας πολεμοφόδια, κατασκεύαζαν βόμβες μολότοφ, ενώ φέρεται να είχαν καταλάβει κτίριο που στεγάζονται υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού στην οδό Σπύρου Τρικούπη. Από εκεί ξεκίνησαν τις εκδηλώσεις επιθέσεων, με βόμβες μολότοφ, πέτρες, μάρμαρα και φωτοβολίδες ευθείας βολής εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, που απαντούσαν με ρίψεις δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Την ίδια ώρα, κουκουλοφόροι κατέλαβαν ταράτσες κτιρίων στην οδό Στουρνάρη, κάνοντας… παρκούρ από τη μία στην άλλη, όπως είχε συμβεί το 2014, και εκτόξευαν αντικείμενα και βόμβες μολότοφ. Οι κινήσεις τους καταγράφονταν από τις θερμικές κάμερες των ελικοπτέρων της Ελληνικής Αστυνομίας και drones, κατευθύνοντας τις επίγειες αστυνομικές δυνάμεις.

Η αρχή των εντάσεων στην περιοχή των Εξαρχείων ξεκίνησε στις 17:00 με τις πρώτες φωτιές σε οδοφράγματα. Λίγο αργότερα ξεκινούσε η πορεία από τα Προπύλαια με τη συμμετοχή περίπου 2.000 διαδηλωτών, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς έκτροπα.

Στο «μέτωπο» των Εξαρχείων, στις 20:30, ο «Αίαντας» και ένα μικρότερο υδροφόρο όχημα έκαναν την εμφάνισή τους και εισέβαλαν στην οδό Τοσίτσα. [Διαβάστε εδώ σχετικά]

Το μεγάλο όχημα έριξε σαν «πολιορκητικός κριός» το οδόφραγμα, με τους πεζούς αστυνομικούς των ΜΑΤ να περνούν και να απωθούν τις ομάδες των κουκουλοφόρων. Εκείνη τη στιγμή η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε κλήση για φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σπύρου Τρικούπη 32. Η μικρή εστία φωτιάς είχε προκληθεί από καπνογόνο ή βόμβα μολότοφ, η οποία σβήστηκε άμεσα. [Διαβάστε εδώσχετικά]

Τέσσερις τραυματίες μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό, ο ένας με τραύμα στο πόδι και ο δεύτερος με αναπνευστικά προβλήματα. Αργότερα κατά τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν και δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. [Διαβάστε εδώ σχετικά]

Νωρίτερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε μαθητική πορεία που ξεκίνησε από τα Προπύλαια και η οποία κατέληξε σε μικρής διάρκειας οδομαχίες μεταξύ αστυνομικών και κουκουλοφόρων. Η ένταση ξεκίνησε στην πλατεία Κλαυθμώνος όταν ομάδα νεαρών πέταξαν πέτρες και βόμβες μολότοφ στις αστυνομικές δυνάμεις κι αυτές απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης. Αρχικά, μία ομάδα 10-20 ατόμων ξεκίνησε τα επεισόδια στην Κοραή. Εμφανίστηκαν με βαριοπούλες, έσπασαν πεζοδρόμια, έβρισαν τους αστυνομικούς που επιτηρούσαν την περιοχή και στη συνέχεια έσπασαν πλάκες και πέτρες από τα πεζοδρόμια και τους τοίχους.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που εκδηλώθηκαν, οι αστυνομικές δυνάμεις προέβησαν συνολικά σε 35 προσαγωγές ατόμων, αρκετές από τις οποίες θα μετατραπούν σε συλλήψεις. Στο μεταξύ αργά το βράδυ ένας πολίτης που κινούταν στην πλ. Εξαρχείων αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και στήθηκε αστυνομική επιχείρηση για τη μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, ενώ ένας ακόμη πολίτης τραυματίστηκε στο πόδι στην οδό Κουντουριώτη, ο οποίος μεταφέρθηκε και αυτός σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, ο ένας στο πόδι και ο δεύτερος υπέστη κάταγμα στο χέρι από ναυτική φωτοβολίδα. Σήμερα θα γίνει καταγραφή των ζημιών στην περιοχή των Εξαρχείων.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Twitter κατά την διάρκεια των επεισοδίων στα Εξάρχεια μετά την πορεία για την επέτειο των 10 χρόνων χρόνων από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το βίντεο το οποίο «ανέβηκε» από τον χρήστη Hibai Arbide Aza ανταποκριτη του ιταλικού μέσου Telesur en vivo, δείχνει έναν αστυνομικό των ΜΑΤ να χτυπά με την ασπίδα του συλληφθέντα διαδηλωτή, ο οποίος, φοράει χειροπέδες.

