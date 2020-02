Ένας σκύλος αποφάσισε να… αναλάβει δράση και να υποδυθεί τον τροχονόμο.

Ο αδέσποτος σκύλος βρισκόταν σε δρόμο της Γεωργίας όταν μία σχολική τάξη έπρεπε να περάσει τη διάβαση.

Τότε αποφάσισε να αναλάβει δράση και μπήκε ανάμεσα στα αυτοκίνητα και τα παιδιά ενώ γαύγιζε στα αυτοκίνητα για να σταματήσουν.

Not all heroes wear capes… some wear collars! pic.twitter.com/7ndJMVVIt6

— The Sun (@TheSun) February 20, 2020