Η ισχυρή κακοκαιρία «Κιάρα» σάρωσε την Ευρώπη προκαλώντας καταστροφές, ενώ παράλληλα έφερε στην επιφάνεια έναν ιδιαίτερο σκελετό.

Το εν λόγω εύρημα ξεβράστηκε σε παραλία του Αμπερντίν της Σκωτίας και σύμφωνα με τη The Sun, κάποιοι ντόπιοι θεωρούν ότι επρόκειτο για φάλαινα ή δελφίνι, όμως υπήρξαν και εκείνοι που ισχυρίστηκαν ότι θα μπορούσε να είναι το τέρας του Λοχ Νες. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το τι ήταν τελικά.

Mystery as huge skeleton washed up on beach as locals say it's Loch Ness Monster 😲 https://t.co/B7jCKeOZG1

— The Sun (@TheSun) February 12, 2020