Αδιανόητο μυστήριο: Περιστέρια στο Λας Βέγκας φορούν μικροσκοπικά… καπέλα [εικόνες & βίντεο]

Μπροστά σε ένα παράξενο θέαμα βρέθηκαν κάτοικοι του Λας Βέγκας, που είδαν δύο περιστέρια να… φορούν μικροσκοπικά καπέλα καουμπόι.

Κανείς δεν γνωρίζει πώς κατέληξαν τα καπέλα στα κεφάλια τους, αλλά το γεγονός έχει προκαλέσει την ανησυχία των τοπικών φιλοζωικών οργανώσεων.

Η Mariah Hillman, συνιδρύτρια της οργάνωσης «Lofty Hopes», που δραστηριοποιείται στη διάσωση περιστεριών, μίλησε στο CNNi και γνωστοποίησε πως κάποιος είχε κολλήσει τα μικροσκοπικά αξεσουάρ στα κεφάλια των πουλιών.

Όπως είπε, βρήκαν κόλλα πάνω στα πουλιά και έκανε λόγο για κάτι «σίγουρα ανησυχητικό».

Το ένα περιστέρι έχει στο κεφάλι του ένα κόκκινο καπέλο, ενώ το δεύτερο ένα ροζ. Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν πως υπάρχει και ένα τρίτο με καφέ καπέλο, ωστόσο δεν έχει καταγραφεί σε φωτογραφίες ή βίντεο.

Τα πουλιά έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο και οι κάτοικοι του Βέγκας κυνηγούν την ευκαιρία να τα βγάλουν μία φωτογραφία.

«Σίγουρα βρήκα ένα», αναφέρει μία χρήστης του Twitter, η Kassandra Flores, που δημοσιεύει ένα βίντεο από το «εύρημά» της.

Μιλώντας στο CNNi, τονίζει πως αρχικά δεν πίστευε ότι πρόκειται για πραγματικό γεγονός, μέχρι που είδε το περιστέρι με το κόκκινο καπέλο έξω από το σπίτι της.

Someone is putting tiny cowboy hats on Las Vegas pigeons pic.twitter.com/s936wX1ql7

— Klara Sjöberg (@klara_sjo) December 7, 2019