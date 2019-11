Μην το χάσετε: Η οφθαλμαπάτη που έγινε παγκόσμιο viral

Ένα βίντεο που δείχνει ένα τρικ με τα χέρια της ανήρτησε στο twitter η Tori Pareno και έκανε τους περισσότερους χρήστες να απορούν.

Μάλιστα αρκετοί που γνωρίζουν το «κόλπο» ανήρτησαν και εκείνοι βίντεο με την οφθαλμαπάτη, ενώ ένας χρήστης χρησιμοποιήσει και φώτα led στα χέρια του.

Το βίντεο συγκέντρωσε πάνω από 500 χιλιάδες Like, ενώ έχει προβληθεί πάνω από 3 εκατομμύρια φορές. Η οφθαλμαπάτη ονομάστηκε «sorcery» ή «witchcraft», και ορισμένοι από τους χρήστες ανέφεραν ότι πρέπει να έχει κάποιος αρκετά λεπτά δάχτυλα για να το πετύχει.

here’s something trippy for your night lol pic.twitter.com/lkcX25mgri

