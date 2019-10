«Κάντε… φυσιολογικό σεξ και μπάνιο για να διώξετε τους ξαναμμένους δαίμονες» – Μέντιουμ… τρέλανε το Instagram

View this post on Instagram

⠀ ☯︎ Так бывает, ночью вы чувствуете что к вам кто-то ложится на кровать, нежно вас гладит и вы чувствуете небывалое возбуждение. Потом происходить такое, что люди забывают страх и с нетерпением ждут своих ночных возлюбленных… ⠀ ⚤ Демоны похоти и секса: суккуб совращает мужчин, инкуб – женщин. Как правило, они приходят, когда человек находится в дремотном состоянии, и окончательно парализуют его тело и волю. Невероятная сексуальная притягательность этих существ объяснялась не только их соблазнительным внешним видом, но и умением тонко чувствовать эмоции и тайные желания человека. Роскошная женщина или полный сил молодой мужчина, – какой бы облик не принимали демоны – близость с ними приносило неземное удовольствие, которое сопровождалось необъяснимым страхом и смятением…⠀ ⠀ ♠︎ Суккубы и инкубы воплощают нереализованные желания. Все фантазии, даже самые смелые. Чем сильнее желание человека, тем больше энергии получит демон, поэтому в ход идёт всё — от эротичного внешнего вида, до самых тайных фетишей и желаний.⠀ ⠀ ✘ Избавиться от демона сложно, но возможно. Натуральный жемчуг положенный под подушку или надетый на себя, молитва перед сном, эфирное масло ( апельсин или розмарин ), окуривание ладонном, омовение лица и тела святой перед сном, регулярная половая жизнь, защитный оберег @nikol.official.shop Лучше применять все одновременно на протяжении месяца, а если не поможет – обращение к проверенному специалисту! ⠀ ⠀ 𝓟. 𝓢. Долго искала картину или подходящий арт для иллюстрации, но поняла, что за подобное меня как минимум забанят ㋛ #николькузнецова #инкуб #суккуб #эзотерика #битваэкстрасенсов #ведьма #рыжая #последние24часа #последнийгерой