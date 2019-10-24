«Κάντε… φυσιολογικό σεξ και μπάνιο για να διώξετε τους ξαναμμένους δαίμονες» – Μέντιουμ… τρέλανε το Instagram

24/10/19 • 19:20 | UPD 24/10/19 • 19:20
Newsroom eleftherostypos.gr
«Τη νύχτα, λίγο πριν σε πάρει ο ύπνος, νιώθεις πως κάποιος έχει ξαπλώσει δίπλα σου, σε παρακολουθεί και... ενθουσιάζεσαι. Οι άνθρωποι ξεχνούν το... φόβο τους και σκέφτονται τότε πως θα κάνουν σεξ».
Το εντυπωσιακό μέντιουμ αποφάσισε να… συμβουλέψει τους 500.000 ακολούθους της στο Instagram.
Η Nicole Kuznetsova από τη Μόσχα που αυτοπροσδιορίζεται ως μέντιουμ συμβουλεύει τους ανθρώπους να μην κάνουν οτιδήποτε εξτρίμ στο σεξ και να πλένουν το πρόσωπό τους πριν κοιμηθούν προκειμένου να κρατήσουν μακριά τους τα… ξαναμμένα δαιμόνια.
Σύμφωνα με την ίδια, οι δαίμονες εμφανίζονται στους ανθρώπους λίγο πριν κοιμηθούν: «τη νύχτα, λίγο πριν σε πάρει ο ύπνος, νιώθεις πως κάποιος έχει ξαπλώσει δίπλα σου, σε παρακολουθεί και… ενθουσιάζεσαι. Οι άνθρωποι ξεχνούν το… φόβο τους και σκέφτονται τότε πως θα κάνουν σεξ. Είναι κανόνας: οι δαίμονες εμφανίζονται όταν είσαι μισοκοιμισμένος και παραλύουν το σώμα σου».
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⠀ ☯︎ Так бывает, ночью вы чувствуете что к вам кто-то ложится на кровать, нежно вас гладит и вы чувствуете небывалое возбуждение. Потом происходить такое, что люди забывают страх и с нетерпением ждут своих ночных возлюбленных… ⠀ ⚤ Демоны похоти и секса: суккуб совращает мужчин, инкуб – женщин. Как правило, они приходят, когда человек находится в дремотном состоянии, и окончательно парализуют его тело и волю. Невероятная сексуальная притягательность этих существ объяснялась не только их соблазнительным внешним видом, но и умением тонко чувствовать эмоции и тайные желания человека. Роскошная женщина или полный сил молодой мужчина, – какой бы облик не принимали демоны – близость с ними приносило неземное удовольствие, которое сопровождалось необъяснимым страхом и смятением…⠀ ⠀ ♠︎ Суккубы и инкубы воплощают нереализованные желания. Все фантазии, даже самые смелые. Чем сильнее желание человека, тем больше энергии получит демон, поэтому в ход идёт всё — от эротичного внешнего вида, до самых тайных фетишей и желаний.⠀ ⠀ ✘ Избавиться от демона сложно, но возможно. Натуральный жемчуг положенный под подушку или надетый на себя, молитва перед сном, эфирное масло ( апельсин или розмарин ), окуривание ладонном, омовение лица и тела святой перед сном, регулярная половая жизнь, защитный оберег @nikol.official.shop Лучше применять все одновременно на протяжении месяца, а если не поможет – обращение к проверенному специалисту! ⠀ ⠀ 𝓟. 𝓢. Долго искала картину или подходящий арт для иллюстрации, но поняла, что за подобное меня как минимум забанят ㋛ #николькузнецова #инкуб #суккуб #эзотерика #битваэкстрасенсов #ведьма #рыжая #последние24часа #последнийгерой
Η 31χρονη… κούφανε τους ακολούθους της με την ανορθόδοξη θεωρία της για όσους επιθυμούν να κάνουν σεξ πριν κοιμηθούν: «Η απίστευτη σεξουαλική διέγερση αυτών των πλασμάτων εξηγείται καθώς εκτός από ελκυστικά εμφανισιακά είναι ικανά να δημιουργήσουν πόθο και συναισθήματα στους ανθρώπους. Είτε είναι γυναίκα, είτε άνδρας, το να είσαι κοντά τους σου δημιουργεί σεξουαλική επιθυμία ενώ πολλές φορές μπορεί ανεξήγητα να νιώσεις και φόβο».
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Миллионы людей ежегодно уезжают из родного дома, ища чего-то в чужих краях. Кого-то влекут знания, кого-то — более высокие зарплаты, кто-то, наоборот, бежит из каменных джунглей на природу или устроить личную жизнь. Нередко этот решительный шаг приносит счастье, иногда — оборачивается катастрофой. А кто-то даже в новых декорациях вовсе не замечает перемен. Географическое положение человека непосредственно влияет на его судьбу, ведь он рождается в определённый день и время в конкретной точке Земли. Вы является центром своей собственной Вселенной, и над вашей головой небесные светила выстраиваются в определённый рисунок. Каждая планета и звезда имеют своё значение для конкретной точки в пространстве и события вашей жизни уже будутдругими, если точка в пространстве кардинально изменится. Так что же, значит, переезжая, мы меняем судьбу? Мы везде берём с собой то, что дано нам при рождении — внешность, темперамент, таланты, наклонности, свойства поступать так, а не иначе — всё это прописано у нас на судьбе. Мы переезжаем на новое место вместе с нашими миссиями и со всеми событиями, которые в разной степени вероятности могут с нами произойти.То, чего на судьбе не прописано, не произойдёт ни при каких обстоятельствах. Случится ли то, что в ней есть, зависит только от нас. Получается, что переезд не меняет наших целей, но может помочь нам в их достижении. Или, наоборот, помешать. Переезжали ли в поисках чего-то лучше? Расскажите о вашем личном опыте и достижениях. #инстаграм_порусски #я #любовь #инстаграм #россия #москва #красота #николькузнецова #moscow #рыжая #битваэкстрасенсов #последние24часа #нтв
Σύμφωνα με την Nicole, ο θηλυκός δαίμονας ονομάζεται «Σούκουμπους» και ο αρσενικός «Ίνκουμπους» (Σύμφωνα με το θρύλο, ο Ίνκουμπους -εφιάλτης στα λατινικά- και η Σουκούμπους ήταν έκπτωτοι άγγελοι. Εμφανίστηκαν στο βιβλίο ιεροεξεταστών, το «Malleus Maleficarum» από την Αναγέννηση, που αφορά τον διωγμό υποτιθέμενων μαγισσών).
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Немного о наболевшем… Если бы мы готовились к передаче, то каждый из нас, экстрасенсов,заслуживал бы Оскара за актёрскую игру! Ну, и какой был бы резон изображать из себя магов – ведь вне экрана первый же клиент станет твоим провалом. А в наши дни такое быстро разлетается по соцсетям… Нет уж, моя работа – чистой воды экспромт. Да это и к лучшему – не знать чужого мнения, тем более – общественного, чтобы оно не уводило тебя в сторону, заставляя терять время. Какой смысл был бы в том, чтобы знать вводную информацию заранее? Ведь тот, кто её сообщил бы, итоговый вывод за меня делать не станет. Если приглашают мага – значит, даже официальное следствие не смогло этот вывод сделать;где уж частным лицам. Так что готовиться к встрече с героями передачи приходится только психологически: проект изымает тебя из собственного мира и забрасывает за тысячи километров – на Кладбище, преимущественно… Весь период съемок нужна мощная концентрация, причём в условиях противодействия: обычно находятся те, кто не заинтересован в раскрытии истины; и если бы от них зависело, я бы, наверное, и часу не прожила. В глубине души я даже немного завидую актёрам;их мастерство ни для кого не опасно, поэтому ими легко восхищаться. А экстрасенс обречён на ненависть и недоверие. Ведь к тяжелой правде редко готовы даже те, кто просит её высказать. Зачастую им легче было бы жить в неведении… #николькузнецова #последние24часа #нтв #расследования #скандалы #битваэкстрасенсов #рыжая #ведьма
Συνεχίζοντας το παραλήρημα, η 31χρονη δίνει και… λύση για όσους θέλουν να αποφύγουν τη «Σούκουμπους» και τον «Ίνκουμπους»: «Δεν είναι εύκολο να ξεφορτωθείς τους δαίμονες αλλά είναι εφικτό. Μαργαριτάρια κάτω από το μαξιλάρι, προσευχή και αιθέρια έλαια βοηθούν. Το μπάνιο, το πλύσιμο του προσώπου και το… απλό σεξ βοηθούν. Το καλύτερο είναι να τα κάνεις όλα αυτά κάθε βράδυ για ένα μήνα και αν συνεχίσεις να έχεις πρόβλημα να απευθυνθείς σε ειδικό».
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Время от времени ты будешь совершать ошибки, это неизбежно. Иногда, когда эти ошибки будут серьёзными, самое главное уметь извлечь из них урок. Ничего страшного, если ты оступился и упал, если поднявший ты стал на два сантиметра выше. Порой судьба будет забрасывать тебя далеко от дома, возможно, ты не сможешь сказать где твой настоящий дом, но он всегда будет, потому что дом – это не просто место, дом- это то, куда влечёт тебя твоё сердце. На своём пути ты будешь терять одних друзей и приобретать новых, это болезненно, но ничего не поделаешь. Ты будешь меняться, и они тоже, потому что жизнь это вечные перемены. Иногда им придётся выбирать свой путь, и он может не совпадать с твоим, прими их такими какие они есть и помни их такими, какими они были. Вот почти и всё, разве что … Я ВЕРЮ, я действительно верю, что рано или поздно чтобы не случилось, всё обязательно устраивается. Да, бывает тяжело, мы страдаем, теряем близких, путь этот лёгким не бывает, он и не должен быть лёгким. Но в конце концов, если остаёшься верным тому, во что веришь, всё обязательно будет хорошо. Всегда будь готов сражаться за то, во что веришь, неважно, тысяча или всего один человек разделяет с тобой эту веру, неважно даже если в этом ты совсем один – бейся за свою веру! Фото- @kate_zon_photo Стилист – @olikmaus Makeup и волосы – @ispymila & @my_secret_by_nk #николькузнецова #рыжаяведьма #последние24часа #нтв