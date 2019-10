Epic fail σε φωτογράφιση γάμου: Παραλίγο να… πνίξει τη σύντροφό του με σαμπάνια [εικόνες]

Ένα ζευγάρι αποφάσισε να φωτογραφηθεί για το γάμο του και έγινε viral εξαιτίας μίας γκάφας.

Η Alyssa Snodsmith και ο Collin Hewett γνωρίστηκαν στο πανεπιστήμιο του Ιλινόις, ερωτεύτηκαν και αποφάσισαν να παντρευτούν τον Ιούνιο του 2020.

Αποφάσισαν, μέσα σε όλες τις υπόλοιπες προετοιμασίες να κάνουμε και μία φωτογράφιση, η οποία δεν πήγε όπως τη σχεδίασαν.

Η Alyssa βρήκε στο Pinterest μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ένας άνδρας να ρίχνει σαμπάνια από το μπουκάλι στο στόμα μίας γυναίκας.

Το ζευγάρι επέλεξε να κάνει αναπαράσταση της σκηνής ενώ ένας φίλος τους θα τους φωτογράφιζε.

Όμως ο Collin κόντεψε να… πνίξει τη σύντροφό του, λερώνοντας ταυτόχρονα τα ρούχα της. Τη γκάφα φωτογράφησε ο φίλος τους και ο Collin ανέβασε τα στιγμιότυπα στο διαδίκτυο.

Μέχρι στιγμής το σχετικό tweet έχει γίνει πάνω από 56.000 φορές retweet και έχει συγκεντρώσει σχεδόν μισό εκατ. like.

So me and Alyssa took our engagements pictures yesterday. She found a Pinterest picture that she wanted to try and recreate

I botched it pic.twitter.com/oSSUCB4o6A

— Big Stack Dibbles Jr (@collinhewett17) October 20, 2019