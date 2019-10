Γυναίκα λιποθύμησε σε σόου επειδή της έκοψαν τα μαλλιά! [βίντεο]

Σοκ έπαθε μία γυναίκα στην Τουρκία μόλις διαπίστωσε πως της έκοψαν τα μαλλιά.

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα Kuaförüm Sensin (Είσαι η κομμώτριά μου) στην Τουρκία make up artists και κομμωτές διαγωνίζονται παρουσιάζοντας της ικανότητές τους σε μοντέλα-εθελοντές.

Ένα μοντέλο βρέθηκε αντιμέτωπο με μία μεγάλη αλλαγή αφού ο κομμωτής της έκοψε τα μαλλιά της που έφταναν μέχρι τη μέση στο ύψος των ώμων.

Η νεαρή ξέσπασε σε κλάματα και φώναζε «τι είναι αυτό» ενώ οι κριτές αλλά και οι διαγωνιζόμενοι την κοίταζαν σοκαρισμένοι.

Ενώ επιχείρησε να φύγει από το στούντιο, η νεαρή λιποθύμησε στην αγκαλιά της παρουσιάστριας η οποία άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

I’m SCREAMINNNN why is that so relatable tf😭😭😭 pic.twitter.com/oBOZknnL0P

— 샘. (@samiinovaaaa) October 4, 2019