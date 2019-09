«Τρέμει» η θέση του Λάρι του γάτου – Ο σκύλος του Μπόρις Τζόνσον νέος ένοικος στη Downing Street

Ο Λάρι ο γάτος δεν είναι ο μόνος… τετράποδος ένοικος της Downing Street καθώς πλέον βρίσκεται εκεί και ο 15 μηνών ημίαιμος σκύλος του Μπόρις Τζόνσον.

Ο σκύλος εγκαταλείφθηκε από φάρμα αναπαραγωγής σκυλιών καθώς είναι διασταύρωση Τζακ Ράσελ και άγνωστης ράτσας.

Η φιλοζωική οργάνωση της Ουαλίας (Friends of Animals Wales), η οποία μάχεται εναντίον της αναπαραγωγής σκυλιών συγκεκριμένης ράτσας σε φάρμες τον βρήκε και τον πήρε να τον φροντίσει.

Ένας από τους κτηνιάτρους της ομάδας ήρθε σε επαφή με τη σύντροφο του Τζόνσον, Κάρι Σίμοντς και της μίλησε για τον σκύλο και έτσι βρήκε οικογένεια.

Ωστόσο, αν και από τους περισσότερους θεωρείται αξιολάτρευτος… κάποιος τον είδε με μισό μάτι και αυτός δεν είναι άλλος από τον Λάρι.

Ο διάσημος γάτος της Downing Street σχολίασε την άφιξη του κουταβιού στον λογαριασμό του στο Twitter με φλεγματικό χιούμορ.

«Έφτασε ο καινούργιος υπηρέτης μου» ενώ παράλληλα αναρτήθηκε και το βίντεο με την άφιξη του νέου μέλους.

My pal @BBCPeterH captured this footage of my new lackey arriving.pic.twitter.com/o0BtkZ2772

— Larry the Cat, Esq. (@Number10cat) September 2, 2019